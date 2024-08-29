https://ria.ru/20240829/durov-1969317347.html
СМИ: расследование по делу Дурова во Франции не связано с США
СМИ: расследование по делу Дурова во Франции не связано с США - РИА Новости, 29.08.2024
СМИ: расследование по делу Дурова во Франции не связано с США
Президент Франции Эммануэль Макрон и министерство иностранных дел страны не были заранее проинформированы о задержании основателя мессенджера Telegram Павла... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:22
2024-08-29T19:22
2024-08-29T19:44
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задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и министерство иностранных дел страны не были заранее проинформированы о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа."Ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни министерство иностранных дел Франции не были заранее предупреждены о задержании (Дурова - ред.)", - передает агентство в четверг.Источник также отметил, что расследование французской прокуратуры в отношении Дурова не связано с США.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
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сша, париж, франция, в мире, павел дуров, эммануэль макрон, telegram, задержание павла дурова во франции
США, Париж, Франция, В мире, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
СМИ: расследование по делу Дурова во Франции не связано с США
СМИ: расследование прокуратуры по делу Дурова во Франции не связано с США
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и министерство иностранных дел страны не были заранее проинформированы о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.
"Ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни министерство иностранных дел Франции не были заранее предупреждены о задержании (Дурова - ред.)", - передает агентство в четверг.
Источник также отметил, что расследование французской прокуратуры в отношении Дурова не связано с США
.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.