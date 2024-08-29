https://ria.ru/20240829/durov-1969296579.html

СМИ: Дуров просил сообщить о своем положении близкому к Макрону миллиардеру

СМИ: Дуров просил сообщить о своем положении близкому к Макрону миллиардеру - РИА Новости, 29.08.2024

СМИ: Дуров просил сообщить о своем положении близкому к Макрону миллиардеру

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции в минувшую субботу, в тот же вечер просил сообщить о своем помещении под стражу французскому РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:33

2024-08-29T17:33

2024-08-29T17:33

в мире

франция

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эммануэль макрон

павел дуров

задержание павла дурова во франции

telegram

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции в минувшую субботу, в тот же вечер просил сообщить о своем помещении под стражу французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, который считается близким к президенту страны Эммануэлю Макрону, сообщают французские СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам другого источника, Дуров во время задержания упоминал о своих связях с французским президентом. Ньель - основатель французской телекоммуникационной группы Iliad, материнской компании мобильного оператора Free. Как пишут СМИ, во Франции задержанный, получив уведомление о своем помещении под стражу, может обратиться за помощью к своему адвокату, попросить врача, хранить молчание, а также попросить проинформировать о ситуации кого-либо по своему выбору. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240829/durov-1969283482.html

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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, павел дуров, задержание павла дурова во франции, telegram