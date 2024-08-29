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СМИ: Дуров просил сообщить о своем положении близкому к Макрону миллиардеру - РИА Новости, 29.08.2024
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17:33 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/durov-1969296579.html
СМИ: Дуров просил сообщить о своем положении близкому к Макрону миллиардеру
СМИ: Дуров просил сообщить о своем положении близкому к Макрону миллиардеру - РИА Новости, 29.08.2024
СМИ: Дуров просил сообщить о своем положении близкому к Макрону миллиардеру
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции в минувшую субботу, в тот же вечер просил сообщить о своем помещении под стражу французскому РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:33
2024-08-29T17:33
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
павел дуров
задержание павла дурова во франции
telegram
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции в минувшую субботу, в тот же вечер просил сообщить о своем помещении под стражу французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, который считается близким к президенту страны Эммануэлю Макрону, сообщают французские СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам другого источника, Дуров во время задержания упоминал о своих связях с французским президентом. Ньель - основатель французской телекоммуникационной группы Iliad, материнской компании мобильного оператора Free. Как пишут СМИ, во Франции задержанный, получив уведомление о своем помещении под стражу, может обратиться за помощью к своему адвокату, попросить врача, хранить молчание, а также попросить проинформировать о ситуации кого-либо по своему выбору. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240829/durov-1969283482.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, павел дуров, задержание павла дурова во франции, telegram
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Telegram
СМИ: Дуров просил сообщить о своем положении близкому к Макрону миллиардеру

СМИ: Дуров просил сказать о своем положении близкому к Макрону миллиардеру Ньелю

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОснователя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже
Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный во Франции в минувшую субботу, в тот же вечер просил сообщить о своем помещении под стражу французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, который считается близким к президенту страны Эммануэлю Макрону, сообщают французские СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам другого источника, Дуров во время задержания упоминал о своих связях с французским президентом.
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Вчера, 13:02
Ньель - основатель французской телекоммуникационной группы Iliad, материнской компании мобильного оператора Free.
Как пишут СМИ, во Франции задержанный, получив уведомление о своем помещении под стражу, может обратиться за помощью к своему адвокату, попросить врача, хранить молчание, а также попросить проинформировать о ситуации кого-либо по своему выбору.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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В миреФранцияПарижЭммануэль МакронПавел ДуровЗадержание Павла Дурова во ФранцииTelegram
 
 
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