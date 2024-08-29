https://ria.ru/20240829/durov-1969242742.html
Надзор за Дуровым во Франции может продлиться несколько лет, заявил адвокат
Надзор за Дуровым во Франции может продлиться несколько лет, заявил адвокат - РИА Новости, 29.08.2024
Надзор за Дуровым во Франции может продлиться несколько лет, заявил адвокат
Судебный надзор за основателем Telegram Павлом Дуровым во Франции может длиться все время расследования, что для уголовных дел во Франции часто занимает три или РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:48
2024-08-29T14:48
2024-08-29T15:04
франция
павел дуров
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задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Судебный надзор за основателем Telegram Павлом Дуровым во Франции может длиться все время расследования, что для уголовных дел во Франции часто занимает три или четыре года, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд."Судебный надзор за ним может продолжаться до окончания расследования, проводимого следственным судьей. Как правило, во Франции уголовные расследования длятся три или четыре года, максимального срока не существует, судья регулярно будет вызывать его на допрос", - сказал он.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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франция, павел дуров, париж, в мире, telegram, задержание павла дурова во франции
Франция, Павел Дуров, Париж, В мире, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Надзор за Дуровым во Франции может продлиться несколько лет, заявил адвокат
Адвокат Либескинд: надзор за Дуровым может длиться все время расследования
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Судебный надзор за основателем Telegram Павлом Дуровым во Франции может длиться все время расследования, что для уголовных дел во Франции часто занимает три или четыре года, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.
"Судебный надзор за ним может продолжаться до окончания расследования, проводимого следственным судьей. Как правило, во Франции уголовные расследования длятся три или четыре года, максимального срока не существует, судья регулярно будет вызывать его на допрос", - сказал он.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа
Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.