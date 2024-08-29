https://ria.ru/20240829/durov-1969172762.html

Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова

Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова - РИА Новости, 29.08.2024

Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова

Французские власти не смогли бы задержать основателя мессенджера Telegram Павла Дурова без одобрения администрации президента США Джо Байдена, заявил... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:39

2024-08-29T11:39

2024-08-29T11:57

в мире

технологии

сша

париж

павел дуров

такер карлсон

джо байден

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968762744_0:283:1080:891_1920x0_80_0_0_f7f8e5ef4b150c24e5d455aaaab78208.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Французские власти не смогли бы задержать основателя мессенджера Telegram Павла Дурова без одобрения администрации президента США Джо Байдена, заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе."Это серьезный шаг. Очень трудно стороннему наблюдателю без определенных знаний, а именно таким я являюсь, поверить, что Макрон мог или хотел сделать это без поддержки или хотя бы согласия администрации Байдена", — сказал он.Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура 28 августа сообщила, что предпринимателя не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию республики, также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.Дурова обвиняют в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

сша

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, париж, павел дуров, такер карлсон, джо байден, telegram, задержание павла дурова во франции