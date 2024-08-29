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Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова - РИА Новости, 29.08.2024
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11:39 29.08.2024 (обновлено: 11:57 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/durov-1969172762.html
Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова
Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова - РИА Новости, 29.08.2024
Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова
Французские власти не смогли бы задержать основателя мессенджера Telegram Павла Дурова без одобрения администрации президента США Джо Байдена, заявил... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:39
2024-08-29T11:57
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Французские власти не смогли бы задержать основателя мессенджера Telegram Павла Дурова без одобрения администрации президента США Джо Байдена, заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе."Это серьезный шаг. Очень трудно стороннему наблюдателю без определенных знаний, а именно таким я являюсь, поверить, что Макрон мог или хотел сделать это без поддержки или хотя бы согласия администрации Байдена", — сказал он.Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура 28 августа сообщила, что предпринимателя не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию республики, также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.Дурова обвиняют в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
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в мире, технологии, сша, париж, павел дуров, такер карлсон, джо байден, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, США, Париж, Павел Дуров, Такер Карлсон, Джо Байден, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Такер Карлсон раскрыл, кто мог "курировать" арест Дурова

Такер Карлсон: арест Дурова Парижем был согласован администрацией Байдена

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Французские власти не смогли бы задержать основателя мессенджера Telegram Павла Дурова без одобрения администрации президента США Джо Байдена, заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе.
"Это серьезный шаг. Очень трудно стороннему наблюдателю без определенных знаний, а именно таким я являюсь, поверить, что Макрон мог или хотел сделать это без поддержки или хотя бы согласия администрации Байдена", — сказал он.
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура 28 августа сообщила, что предпринимателя не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию республики, также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.
Дурова обвиняют в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
 
В миреТехнологииСШАПарижПавел ДуровТакер КарлсонДжо БайденTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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