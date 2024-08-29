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Адвокат Дурова назвал абсурдными обвинения в адрес бизнесмена - РИА Новости, 29.08.2024
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00:59 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/durov-1969092955.html
Адвокат Дурова назвал абсурдными обвинения в адрес бизнесмена
Адвокат Дурова назвал абсурдными обвинения в адрес бизнесмена - РИА Новости, 29.08.2024
Адвокат Дурова назвал абсурдными обвинения в адрес бизнесмена
Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински назвал абсурдными обвинения в адрес бизнесмена в причастности к преступлениям, совершенным через... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T00:59
2024-08-29T00:59
париж
франция
павел дуров
эммануэль макрон
telegram
задержание павла дурова во франции
в мире
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински назвал абсурдными обвинения в адрес бизнесмена в причастности к преступлениям, совершенным через Telegram, сообщают французские СМИ. По данным СМИ, адвокат подчеркнул, что абсурдно думать, что глава соцсети может быть причастен к преступным действиям, которые могут быть совершены при использовании его сервиса обмена сообщениями. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что Дуров покинул здание суда в Париже после освобождения из-под стражи. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО, но ему запрещено покидать территорию Франции. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
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париж, франция, павел дуров, эммануэль макрон, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире
Париж, Франция, Павел Дуров, Эммануэль Макрон, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Адвокат Дурова назвал абсурдными обвинения в адрес бизнесмена

Адвокат Дурова Камински назвал абсурдными обвинения в адрес основателя Telegram

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински назвал абсурдными обвинения в адрес бизнесмена в причастности к преступлениям, совершенным через Telegram, сообщают французские СМИ.
По данным СМИ, адвокат подчеркнул, что абсурдно думать, что глава соцсети может быть причастен к преступным действиям, которые могут быть совершены при использовании его сервиса обмена сообщениями.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что Дуров покинул здание суда в Париже после освобождения из-под стражи.
Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО, но ему запрещено покидать территорию Франции.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Французский политик призвал Дурова рассказать правду в интервью
Вчера, 23:49
 
ПарижФранцияПавел ДуровЭммануэль МакронTelegramЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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