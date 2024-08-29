https://ria.ru/20240829/dtp--1969251097.html

В Подмосковье такси въехало в рейсовый автобус, погиб человек

В Подмосковье такси въехало в рейсовый автобус, погиб человек - РИА Новости, 29.08.2024

В Подмосковье такси въехало в рейсовый автобус, погиб человек

Водитель такси въехал в рейсовый автобус в Подмосковье, в результате погиб пассажир такси, сообщает Госавтоинспекция Москвы. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:05

2024-08-29T15:05

2024-08-29T15:06

происшествия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Водитель такси въехал в рейсовый автобус в Подмосковье, в результате погиб пассажир такси, сообщает Госавтоинспекция Москвы. "Предварительно, в деревне Лукошкино в районе дома 40 водитель автомобиля такси совершил столкновение с останавливающимся на запрещающий сигнал светофора рейсовым автобусом. В результате ДТП погиб пассажир такси", - говорится в Telegram-канале ведомства. Сотрудники ГАИ со следственно-оперативной группой выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240829/dtp-1969171496.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), москва, гибдд мвд рф