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В Подмосковье такси въехало в рейсовый автобус, погиб человек
В Подмосковье такси въехало в рейсовый автобус, погиб человек - РИА Новости, 29.08.2024
В Подмосковье такси въехало в рейсовый автобус, погиб человек
Водитель такси въехал в рейсовый автобус в Подмосковье, в результате погиб пассажир такси, сообщает Госавтоинспекция Москвы. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:05
2024-08-29T15:05
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Водитель такси въехал в рейсовый автобус в Подмосковье, в результате погиб пассажир такси, сообщает Госавтоинспекция Москвы. "Предварительно, в деревне Лукошкино в районе дома 40 водитель автомобиля такси совершил столкновение с останавливающимся на запрещающий сигнал светофора рейсовым автобусом. В результате ДТП погиб пассажир такси", - говорится в Telegram-канале ведомства. Сотрудники ГАИ со следственно-оперативной группой выясняют обстоятельства произошедшего.
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье такси въехало в рейсовый автобус, погиб человек
ГАИ: в Подмосковье такси въехало в рейсовый автобус, погиб человек