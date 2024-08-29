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В Подмосковье такси въехало в рейсовый автобус, погиб человек - РИА Новости, 29.08.2024
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15:05 29.08.2024 (обновлено: 15:06 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/dtp--1969251097.html
В Подмосковье такси въехало в рейсовый автобус, погиб человек
В Подмосковье такси въехало в рейсовый автобус, погиб человек - РИА Новости, 29.08.2024
В Подмосковье такси въехало в рейсовый автобус, погиб человек
Водитель такси въехал в рейсовый автобус в Подмосковье, в результате погиб пассажир такси, сообщает Госавтоинспекция Москвы. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:05
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происшествия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Водитель такси въехал в рейсовый автобус в Подмосковье, в результате погиб пассажир такси, сообщает Госавтоинспекция Москвы. "Предварительно, в деревне Лукошкино в районе дома 40 водитель автомобиля такси совершил столкновение с останавливающимся на запрещающий сигнал светофора рейсовым автобусом. В результате ДТП погиб пассажир такси", - говорится в Telegram-канале ведомства. Сотрудники ГАИ со следственно-оперативной группой выясняют обстоятельства произошедшего.
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье такси въехало в рейсовый автобус, погиб человек

ГАИ: в Подмосковье такси въехало в рейсовый автобус, погиб человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Водитель такси въехал в рейсовый автобус в Подмосковье, в результате погиб пассажир такси, сообщает Госавтоинспекция Москвы.
"Предварительно, в деревне Лукошкино в районе дома 40 водитель автомобиля такси совершил столкновение с останавливающимся на запрещающий сигнал светофора рейсовым автобусом. В результате ДТП погиб пассажир такси", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники ГАИ со следственно-оперативной группой выясняют обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваГИБДД МВД РФ
 
 
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