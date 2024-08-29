Рейтинг@Mail.ru
Тридцать центров допобразования откроются в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
16:44 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/dopobrazovanie-1969282048.html
Тридцать центров допобразования откроются в Липецкой области в этом году
Тридцать центров допобразования откроются в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 29.08.2024
Тридцать центров допобразования откроются в Липецкой области в этом году
Два "Кванториума" в Липецке и Ельце, "IT-куб" в Лебедяни и еще 27 "Точек роста" откроются в этом году по всей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:44
2024-08-29T16:44
липецкая область
липецкая область
липецк
елец
игорь артамонов
кванториум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921196007_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_590e5aefd7b4c7a83577b0058bc9a00c.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Два "Кванториума" в Липецке и Ельце, "IT-куб" в Лебедяни и еще 27 "Точек роста" откроются в этом году по всей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что первым начнет занятия лебедянский "IT-куб", расположенный на базе местного педагогического колледжа. Благодаря нацпроекту "Образование" там отремонтировали помещение и закупили и оборудование. "Заниматься на безвозмездной основе в "IT-кубе" смогут 400 ребят в возрасте от семи до 17 лет. Здесь они освоят основы программирования, робототехники, 3D-графики, научатся создавать мобильные приложения, разрабатывать сайты и многое другое. Кроме этого, "IT-куб" станет площадкой для организации и проведения конкурсов, олимпиад, соревнований, чемпионатов, хакатонов и фестивалей по конструированию, робототехнике и программированию", - прокомментировал Артамонов. Кроме школьников посещать образовательную площадку смогут и студенты педагогического колледжа. В следующем году там планируют открыть набор педагогов допобразования с технической направленностью. Также губернатор сообщил, что всего в Липецкой области за пять лет открылись шесть "Кванториумов", два "IT-куба", а также 22 центра дополнительного образования IT-bit во всех районах и округах области. На площадках обучается более 1200 школьников.
https://ria.ru/20240829/lebedyan-1969253026.html
липецкая область
липецк
елец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921196007_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_000184e6e6d0b55df7a1a26adb8ce938.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, липецк, елец, игорь артамонов, кванториум
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Елец, Игорь Артамонов, Кванториум

Тридцать центров допобразования откроются в Липецкой области в этом году

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время презентации Липецкой области на выставке "Россия"
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время презентации Липецкой области на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время презентации Липецкой области на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Два "Кванториума" в Липецке и Ельце, "IT-куб" в Лебедяни и еще 27 "Точек роста" откроются в этом году по всей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что первым начнет занятия лебедянский "IT-куб", расположенный на базе местного педагогического колледжа. Благодаря нацпроекту "Образование" там отремонтировали помещение и закупили и оборудование.
"Заниматься на безвозмездной основе в "IT-кубе" смогут 400 ребят в возрасте от семи до 17 лет. Здесь они освоят основы программирования, робототехники, 3D-графики, научатся создавать мобильные приложения, разрабатывать сайты и многое другое. Кроме этого, "IT-куб" станет площадкой для организации и проведения конкурсов, олимпиад, соревнований, чемпионатов, хакатонов и фестивалей по конструированию, робототехнике и программированию", - прокомментировал Артамонов.
Кроме школьников посещать образовательную площадку смогут и студенты педагогического колледжа. В следующем году там планируют открыть набор педагогов допобразования с технической направленностью.
Также губернатор сообщил, что всего в Липецкой области за пять лет открылись шесть "Кванториумов", два "IT-куба", а также 22 центра дополнительного образования IT-bit во всех районах и округах области. На площадках обучается более 1200 школьников.
Новую школу на 1224 места построили в городе Лебедянь Липецкой области - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Новую школу на 1224 места построили в городе Лебедянь Липецкой области
29 августа, 15:10
 
Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкЕлецИгорь АртамоновКванториум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала