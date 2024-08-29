https://ria.ru/20240829/dopobrazovanie-1969282048.html

Тридцать центров допобразования откроются в Липецкой области в этом году

Тридцать центров допобразования откроются в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 29.08.2024

Тридцать центров допобразования откроются в Липецкой области в этом году

Два "Кванториума" в Липецке и Ельце, "IT-куб" в Лебедяни и еще 27 "Точек роста" откроются в этом году по всей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:44

2024-08-29T16:44

2024-08-29T16:44

липецкая область

липецкая область

липецк

елец

игорь артамонов

кванториум

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Два "Кванториума" в Липецке и Ельце, "IT-куб" в Лебедяни и еще 27 "Точек роста" откроются в этом году по всей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что первым начнет занятия лебедянский "IT-куб", расположенный на базе местного педагогического колледжа. Благодаря нацпроекту "Образование" там отремонтировали помещение и закупили и оборудование. "Заниматься на безвозмездной основе в "IT-кубе" смогут 400 ребят в возрасте от семи до 17 лет. Здесь они освоят основы программирования, робототехники, 3D-графики, научатся создавать мобильные приложения, разрабатывать сайты и многое другое. Кроме этого, "IT-куб" станет площадкой для организации и проведения конкурсов, олимпиад, соревнований, чемпионатов, хакатонов и фестивалей по конструированию, робототехнике и программированию", - прокомментировал Артамонов. Кроме школьников посещать образовательную площадку смогут и студенты педагогического колледжа. В следующем году там планируют открыть набор педагогов допобразования с технической направленностью. Также губернатор сообщил, что всего в Липецкой области за пять лет открылись шесть "Кванториумов", два "IT-куба", а также 22 центра дополнительного образования IT-bit во всех районах и округах области. На площадках обучается более 1200 школьников.

https://ria.ru/20240829/lebedyan-1969253026.html

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Артем Смирнов

липецкая область, липецк, елец, игорь артамонов, кванториум