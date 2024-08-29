https://ria.ru/20240829/dogovor-1969007313.html
Компания с госучастием и МСП-поставщик заключили девятый офсетный договор
Компания с госучастием и МСП-поставщик заключили девятый офсетный договор - РИА Новости, 29.08.2024
Компания с госучастием и МСП-поставщик заключили девятый офсетный договор
Девятый офсетный договор в рамках 223-ФЗ между компанией с государственным участием и поставщиком — субъектом МСП подписан в России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:00
2024-08-29T10:00
2024-08-29T10:00
россия
александр исаевич
корпорация мсп
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости.Девятый офсетный договор в рамках 223-ФЗ между компанией с государственным участием и поставщиком — субъектом МСП подписан в России, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Договор заключен при содействии КМСП между ООО "Автодор — Платные Дороги" (входит в группу "Автодор") и МСП-поставщиком, ООО "ЗЦТС".Сумма договора составляет более 113 миллионов рублей. При этом поставщик-инвестор обязан вложить в производство на территории России не менее 5 миллионов рублей.По условиям офсетного договора, компания "ЗЦТС" приняла на себя обязательства произвести и поставить заказчику 100 антенн (трансиверов) технологии DSRC 5,8 гигагерца, ранее импортируемых из недружественных стран. Они используются для получения информации с транспондера и регистрации проезда пользователя по платным автодорогам."Ключевой особенностью офсетных договоров является их долгосрочная выгода: заказчик получает нужную ему качественную отечественную продукцию на протяжении установленного периода, а МСП-поставщик — гарантированный рынок сбыта на долгосрочный период и импульс к развитию. Помимо этого, у каждой стороны появляются четкие горизонты для планирования и столь необходимая уверенность в завтрашнем дне", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, его слова привели в пресс-службе.Он добавил, что на всем пути до заключения договора специалисты корпорации осуществляют сопровождение: заказчик определяет свой спрос, корпорация помогает найти поставщиков и оказать им необходимую финансовую поддержку.По условиям офсетного договора, производство и поставка оборудования будут осуществлены в 2025‒2027 годах тремя партиями. Компания "ЗЦТС" приняла на себя все обязательства по производству, проведению опытно-конструкторских работ, испытаний, монтажу и пусконаладке оборудования, а также гарантирует стабильность работы и качество оборудования.Для ООО "Автодор — Платные Дороги" заключенный офсетный договор стал уже вторым. Первый был подписан в 2022 году и предусматривал поставку в 2023-2025 годах 100 тысяч отечественных транспондеров и 10 тысяч держателей к ним. Всего на сегодняшний день при поддержке Корпорации МСП подписано девять офсетных договоров на общую сумму 4,5 миллиарда рублей.Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" поставщиков и уточнили возможность заключения долгосрочных офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Поправки предоставили МСП-поставщикам возможность инвестировать собственные или заемные средства в действующее или новое производство, при этом заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию в определенном объеме. Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022.
https://ria.ru/20240828/maslo-1968754540.html
https://ria.ru/20240815/msp-1966248919.html
https://ria.ru/20240820/biznes-1966681169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости
Россия, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Твой бизнес, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости.Девятый офсетный договор в рамках 223-ФЗ между компанией с государственным участием и поставщиком — субъектом МСП подписан в России, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Договор заключен при содействии КМСП между ООО "Автодор — Платные Дороги" (входит в группу "Автодор") и МСП-поставщиком, ООО "ЗЦТС".
Сумма договора составляет более 113 миллионов рублей. При этом поставщик-инвестор обязан вложить в производство на территории России не менее 5 миллионов рублей.
По условиям офсетного договора, компания "ЗЦТС" приняла на себя обязательства произвести и поставить заказчику 100 антенн (трансиверов) технологии DSRC 5,8 гигагерца, ранее импортируемых из недружественных стран. Они используются для получения информации с транспондера и регистрации проезда пользователя по платным автодорогам.
"Ключевой особенностью офсетных договоров является их долгосрочная выгода: заказчик получает нужную ему качественную отечественную продукцию на протяжении установленного периода, а МСП-поставщик — гарантированный рынок сбыта на долгосрочный период и импульс к развитию. Помимо этого, у каждой стороны появляются четкие горизонты для планирования и столь необходимая уверенность в завтрашнем дне", — отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич
, его слова привели в пресс-службе.
Он добавил, что на всем пути до заключения договора специалисты корпорации осуществляют сопровождение: заказчик определяет свой спрос, корпорация помогает найти поставщиков и оказать им необходимую финансовую поддержку.
По условиям офсетного договора, производство и поставка оборудования будут осуществлены в 2025‒2027 годах тремя партиями. Компания "ЗЦТС" приняла на себя все обязательства по производству, проведению опытно-конструкторских работ, испытаний, монтажу и пусконаладке оборудования, а также гарантирует стабильность работы и качество оборудования.
Для ООО "Автодор — Платные Дороги" заключенный офсетный договор стал уже вторым. Первый был подписан в 2022 году и предусматривал поставку в 2023-2025 годах 100 тысяч отечественных транспондеров и 10 тысяч держателей к ним. Всего на сегодняшний день при поддержке Корпорации МСП
подписано девять офсетных договоров на общую сумму 4,5 миллиарда рублей.
Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" поставщиков и уточнили возможность заключения долгосрочных офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Поправки предоставили МСП-поставщикам возможность инвестировать собственные или заемные средства в действующее или новое производство, при этом заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию в определенном объеме. Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022.