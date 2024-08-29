https://ria.ru/20240829/deputat-1969255617.html

Дурова арестовали, чтобы замедлить Telegram, считает депутат

Дурова арестовали, чтобы замедлить Telegram, считает депутат - РИА Новости, 29.08.2024

Дурова арестовали, чтобы замедлить Telegram, считает депутат

Цель ареста Павла Дурова - замедлить развитие Telegram и его экспансию на азиатском, европейском и американском рынках, считает зампредседателя комитета Госдумы РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:26

2024-08-29T15:26

2024-08-29T15:31

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Цель ареста Павла Дурова - замедлить развитие Telegram и его экспансию на азиатском, европейском и американском рынках, считает зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Кто дирижирует этим хором, вполне очевидно, понятны и задачи: на неопределенное время прописать Дурова в Париже, взять под контроль его личные встречи, максимально усложнить жизнь – с целью замедлить развитие Telegram и его экспансию на европейском, азиатском и американском рынках", написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что Дуров пока никак не прокомментировал свой арест и выдвинутые против него обвинения. Но, по мнению депутата, уже скоро основатель Telegram публично обозначит свою позицию по отношению к претензиям как со стороны Франции, так и других стран, поспешивших высказать недовольство работой мессенджера. "Некоторые эксперты сейчас увлеченно обсуждают идею организовать Павлу Дурову дерзкий побег на территорию России, где бы он смог расправить крылья и противопоставить Telegram монополии американского бигтеха, сделав его оплотом борьбы с идеологией однополярного мира. Но представить Дурова новым Сноуденом я не могу. Скорее, склоняюсь к варианту, что он будет вынужден сидеть в Париже и с помощью юристов годами отбиваться от надуманных обвинений", - заключил парламентарий. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240829/durov-1969215528.html

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технологии, париж, франция, россия, павел дуров, антон горелкин, telegram, госдума рф, задержание павла дурова во франции