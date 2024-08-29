https://ria.ru/20240829/deputat-1969255617.html
Дурова арестовали, чтобы замедлить Telegram, считает депутат
Дурова арестовали, чтобы замедлить Telegram, считает депутат - РИА Новости, 29.08.2024
Дурова арестовали, чтобы замедлить Telegram, считает депутат
Цель ареста Павла Дурова - замедлить развитие Telegram и его экспансию на азиатском, европейском и американском рынках, считает зампредседателя комитета Госдумы РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:26
2024-08-29T15:26
2024-08-29T15:31
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Цель ареста Павла Дурова - замедлить развитие Telegram и его экспансию на азиатском, европейском и американском рынках, считает зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Кто дирижирует этим хором, вполне очевидно, понятны и задачи: на неопределенное время прописать Дурова в Париже, взять под контроль его личные встречи, максимально усложнить жизнь – с целью замедлить развитие Telegram и его экспансию на европейском, азиатском и американском рынках", написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что Дуров пока никак не прокомментировал свой арест и выдвинутые против него обвинения. Но, по мнению депутата, уже скоро основатель Telegram публично обозначит свою позицию по отношению к претензиям как со стороны Франции, так и других стран, поспешивших высказать недовольство работой мессенджера. "Некоторые эксперты сейчас увлеченно обсуждают идею организовать Павлу Дурову дерзкий побег на территорию России, где бы он смог расправить крылья и противопоставить Telegram монополии американского бигтеха, сделав его оплотом борьбы с идеологией однополярного мира. Но представить Дурова новым Сноуденом я не могу. Скорее, склоняюсь к варианту, что он будет вынужден сидеть в Париже и с помощью юристов годами отбиваться от надуманных обвинений", - заключил парламентарий. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240829/durov-1969215528.html
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технологии, париж, франция, россия, павел дуров, антон горелкин, telegram, госдума рф, задержание павла дурова во франции
Технологии, Париж, Франция, Россия, Павел Дуров, Антон Горелкин, Telegram, Госдума РФ, Задержание Павла Дурова во Франции
Дурова арестовали, чтобы замедлить Telegram, считает депутат
Горелкин назвал целью ареста Дурова снижение влияния Telegram на мировых рынках
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Цель ареста Павла Дурова - замедлить развитие Telegram и его экспансию на азиатском, европейском и американском рынках, считает зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин
.
"Кто дирижирует этим хором, вполне очевидно, понятны и задачи: на неопределенное время прописать Дурова в Париже, взять под контроль его личные встречи, максимально усложнить жизнь – с целью замедлить развитие Telegram и его экспансию на европейском, азиатском и американском рынках", написал он в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что Дуров пока никак не прокомментировал свой арест и выдвинутые против него обвинения. Но, по мнению депутата, уже скоро основатель Telegram публично обозначит свою позицию по отношению к претензиям как со стороны Франции, так и других стран, поспешивших высказать недовольство работой мессенджера.
"Некоторые эксперты сейчас увлеченно обсуждают идею организовать Павлу Дурову дерзкий побег на территорию России, где бы он смог расправить крылья и противопоставить Telegram монополии американского бигтеха, сделав его оплотом борьбы с идеологией однополярного мира. Но представить Дурова новым Сноуденом я не могу. Скорее, склоняюсь к варианту, что он будет вынужден сидеть в Париже и с помощью юристов годами отбиваться от надуманных обвинений", - заключил парламентарий.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.