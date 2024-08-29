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Рассмотрение дела о нападении на Чибиса отложили до 17 сентября - РИА Новости, 29.08.2024
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15:15 29.08.2024 (обновлено: 15:20 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/chibis-1969253787.html
Рассмотрение дела о нападении на Чибиса отложили до 17 сентября
Рассмотрение дела о нападении на Чибиса отложили до 17 сентября - РИА Новости, 29.08.2024
Рассмотрение дела о нападении на Чибиса отложили до 17 сентября
Апатитский городской суд отложил до 17 сентября рассмотрение дела о вооруженном нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 29 августа, обвиняемым РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:15
2024-08-29T15:20
андрей чибис
общество
мурманская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Апатитский городской суд отложил до 17 сентября рассмотрение дела о вооруженном нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 29 августа, обвиняемым по которому проходит Александр Быданов, следует из данных картотеки суда."Судебное заседание отложено. Следующее судебное заседание 17.09", - сообщается в карточке дела на сайте суда.Быданов обвиняется по ч. 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ. Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.Ранее адвокат Быданова Александр Москаленко сообщил, что дело будет рассмотрено с участием присяжных заседателей. Но этом, по словам защитника, настаивал обвиняемый.
https://radiosputnik.ru/20240425/chibis-1942275204.html
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андрей чибис, общество, мурманская область, россия
Андрей Чибис, Общество, Мурманская область, Россия
Рассмотрение дела о нападении на Чибиса отложили до 17 сентября

Суд отложил рассмотрение дела о нападении на Чибиса до 17 сентября

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Чибис
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Андрей Чибис . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Апатитский городской суд отложил до 17 сентября рассмотрение дела о вооруженном нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 29 августа, обвиняемым по которому проходит Александр Быданов, следует из данных картотеки суда.
"Судебное заседание отложено. Следующее судебное заседание 17.09", - сообщается в карточке дела на сайте суда.
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Быданов обвиняется по ч. 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ. Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
Ранее адвокат Быданова Александр Москаленко сообщил, что дело будет рассмотрено с участием присяжных заседателей. Но этом, по словам защитника, настаивал обвиняемый.
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Андрей ЧибисОбществоМурманская областьРоссия
 
 
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