https://ria.ru/20240829/chibis-1969253787.html

Рассмотрение дела о нападении на Чибиса отложили до 17 сентября

Рассмотрение дела о нападении на Чибиса отложили до 17 сентября - РИА Новости, 29.08.2024

Рассмотрение дела о нападении на Чибиса отложили до 17 сентября

Апатитский городской суд отложил до 17 сентября рассмотрение дела о вооруженном нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 29 августа, обвиняемым РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:15

2024-08-29T15:15

2024-08-29T15:20

андрей чибис

общество

мурманская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Апатитский городской суд отложил до 17 сентября рассмотрение дела о вооруженном нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 29 августа, обвиняемым по которому проходит Александр Быданов, следует из данных картотеки суда."Судебное заседание отложено. Следующее судебное заседание 17.09", - сообщается в карточке дела на сайте суда.Быданов обвиняется по ч. 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ. Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.Ранее адвокат Быданова Александр Москаленко сообщил, что дело будет рассмотрено с участием присяжных заседателей. Но этом, по словам защитника, настаивал обвиняемый.

https://radiosputnik.ru/20240425/chibis-1942275204.html

https://ria.ru/20240828/pokushenie-1968938946.html

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андрей чибис, общество, мурманская область, россия