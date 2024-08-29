https://ria.ru/20240829/chernyshenko-1969280990.html
Стратегия молодежной политики укрепит авторитет России, заявил Чернышенко
Стратегия молодежной политики укрепит авторитет России, заявил Чернышенко - РИА Новости, 29.08.2024
Стратегия молодежной политики укрепит авторитет России, заявил Чернышенко
Реализация стратегии молодежной политики позволит укрепить авторитет России на международном уровне и привлечет иностранных граждан, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:42
2024-08-29T16:42
2024-08-29T16:42
россия
дмитрий чернышенко
в мире
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Реализация стратегии молодежной политики позволит укрепить авторитет России на международном уровне и привлечет иностранных граждан, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Реализация стратегии также позволит укрепить положительный образ России, авторитет российского молодежного движения и на международном уровне, привлечь иностранную молодежь к участию в наших инициативах и проектах", - сказал Чернышенко в ходе заседания правительства. По его словам, в рамках национального проекта предусмотрена совместная работа Росмолодежи, Минобрнауки и Минпросвещения РФ.
https://ria.ru/20240829/molodezh-1969267603.html
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россия, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Дмитрий Чернышенко, В мире
Стратегия молодежной политики укрепит авторитет России, заявил Чернышенко
Чернышенко: стратегия молодежной политики укрепит авторитет РФ в мире
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Реализация стратегии молодежной политики позволит укрепить авторитет России на международном уровне и привлечет иностранных граждан, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Реализация стратегии также позволит укрепить положительный образ России, авторитет российского молодежного движения и на международном уровне, привлечь иностранную молодежь к участию в наших инициативах и проектах", - сказал Чернышенко в ходе заседания правительства.
По его словам, в рамках национального проекта предусмотрена совместная работа Росмолодежи, Минобрнауки и Минпросвещения РФ.