https://ria.ru/20240829/brechalov-1969302221.html

Бречалов предложил создать спортивный и образовательный кластеры в Ижевске

Бречалов предложил создать спортивный и образовательный кластеры в Ижевске - РИА Новости, 29.08.2024

Бречалов предложил создать спортивный и образовательный кластеры в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов на совещании проектного штаба по реконструкции центральной улицы Удмуртская Ижевска предложил органично вписать в концепцию... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:06

2024-08-29T18:06

2024-08-29T18:06

ижевск

александр бречалов

удмуртская республика

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УФА, 29 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на совещании проектного штаба по реконструкции центральной улицы Удмуртская Ижевска предложил органично вписать в концепцию проекта спортивный и образовательный кластеры, сообщает пресс-служба руководителя республики. По данным пресс-службы, в совещании под руководством Бречалова участвовали главы министерств спорта и цифрового развития региона, мэр Ижевска Дмитрий Чистяков, представители городской администрации, руководители крупного бизнеса, эксперты в вопросах благоустройства городской среды, лидеры студенческого сообщества. "Ничего подобного в столице республики прежде не делалось. Это очень амбициозный, масштабный, смелый проект. Улица центральная, здесь формируется классный спортивный квартал - бассейн, ледовый, сети-парк. И благоустройство улицы очевидно должно учитывать благоустройство дворца "Ижсталь", который тоже реконструируется. Здесь университет и одна из лучших гимназий. Торговый центр, учреждения здравоохранения, красивейший храм. Поэтому крайне важно учесть все возможные сценарии пользования этой территорией. Уже готов паспорт проекта, в соответствии с ним должна стартовать разработка концепции благоустройства", - приводятся слова Бречалова. Глава Удмуртии отметил, что подходы проекта власти должны обсудить не только между собой, но и с жителями. "В декабре этот процесс нужно завершить и выходить на проектирование", - добавил он. "Улицу необходимо переосмыслить и преобразовать из основного транспортного коридора города в место притяжения жителей. Все возможности для этого есть. Профили улицы с широкой пешеходной частью имеют потенциал для эффективного зонирования. А создание "карманных" парков шаговой доступности в плотной городской застройке станет драйвером развития бизнеса вдоль благоустроенного пространства, что даст заметный синергетический эффект", - цитирует пресс-служба известную в России архитектора-урбаниста Викторию Молокину. При создании проекта важно учесть вызовы и ограничения, которые связаны с данным участком. Среди них неудовлетворительное состояние дорожных покрытий, в том числе и на тротуарах, шум от проезжей части, большие площади плоскостных парковок без озеленения, отсутствие единого стилистического решения пространства и другие, информируют власти. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков рассказал, что 21 августа мэрия запустила онлайн-опрос жителей о том, что бы они хотели поменять на этом участке пешеходной зоны. "И сегодня проводится встреча с бизнесом, который работает в микрорайоне, а вечером — большой проектный семинар для всех неравнодушных жителей. Далее проектная команда до 7 декабря разработает концепцию благоустройства. Мы ее также будем обсуждать с жителями. Затем в течение двух месяцев подрядчик будет разрабатывать проектно-сметную документацию. По дорожной карте проект должен быть готов 26 февраля", - сказал Чистяков на совещании. В пресс-службе главы региона рассказали, что реконструкция улицы Удмуртской будет проходить при поддержке фонда развития Ижевска, в состав которого входят крупные бизнесмены и предприниматели, желающие внести свой вклад в преображение столицы республики. "Реализация этого проекта станет частью большого преображения городского центра, которое анонсировал накануне Александр Бречалов в ходе прямого эфира на телеканале "Россия". Одно из направлений такого преображения – ремонт дорог и тротуаров. На эти цели в бюджете предусмотрены беспрецедентные средства – более 2 млрд рублей. Только в этом году предполагается отремонтировать порядка 22 участков улично-дорожной сети и 60 пешеходных дорожек. Не меньшие объемы, по словам главы республики, предстоят и на будущий год. Среди них продолжение ремонта ул. Ленина, на участке от Удмуртской до 40 лет Победы и обновление Южной набережной, от спуска к плотине до Телегина", - говорится в релизе. В пресс-службе добавили, что ремонт фасадов продолжится на улице Пушкинской. В 2024 году обновят 5 домов, еще три дома выполнят в следующем. Здания на Пушкинской от Советской до Лихвинцева украсит архитектурная подсветка. "Важные перемены город ждут и в части благоустройства. В текущем году завершится один из этапов реконструкции городской набережной от монумента до устья реки Подборенки. Сейчас на объекте проводятся земляные работы, чтобы следующей весной подрядчик мог приступить непосредственно к благоустройству. Также уже утверждена обновленная концепция благоустройства Березовой рощи – на будущий год работа над этим пространством продолжится. Также начнется обустройство Елки-парка, за который в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" проголосовали больше 15,5 тысячи ижевчан. В парке планируется сохранить существующую тропиночную сеть и создать новые благоустроенные пешеходные маршруты", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240828/proverka-1968894297.html

https://ria.ru/20240826/udmurtija-1968561966.html

https://ria.ru/20240814/izhevsk-1966236055.html

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ижевск, александр бречалов