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Боррель обеспокоен ростом экспорта из Европы в соседние с Россией страны - РИА Новости, 29.08.2024
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21:03 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/borrel--1969334651.html
Боррель обеспокоен ростом экспорта из Европы в соседние с Россией страны
Боррель обеспокоен ростом экспорта из Европы в соседние с Россией страны - РИА Новости, 29.08.2024
Боррель обеспокоен ростом экспорта из Европы в соседние с Россией страны
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обеспокоен ростом экспорта европейских товаров в соседние с РФ страны, считает это обходом санкций и призывает усилить... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:03
2024-08-29T21:03
россия
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг -РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обеспокоен ростом экспорта европейских товаров в соседние с РФ страны, считает это обходом санкций и призывает усилить контроль внутри ЕС. "Резкий рост экспорта товаров в соседние с РФ страны сложно объяснить ростом спроса, это больше похоже на обход санкций. Мы должны усилить контроль за европейскими компаниями, а не только вводить санкции против компаний из стран, не входящих в ЕС. Борьба с санкциями должна начинаться у нас дома", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
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россия, брюссель, жозеп боррель, евросоюз, в мире
Россия, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз, В мире
Боррель обеспокоен ростом экспорта из Европы в соседние с Россией страны

Боррель обеспокоен обходом санкций европейскими компаниями через соседей РФ

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг -РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обеспокоен ростом экспорта европейских товаров в соседние с РФ страны, считает это обходом санкций и призывает усилить контроль внутри ЕС.
"Резкий рост экспорта товаров в соседние с РФ страны сложно объяснить ростом спроса, это больше похоже на обход санкций. Мы должны усилить контроль за европейскими компаниями, а не только вводить санкции против компаний из стран, не входящих в ЕС. Борьба с санкциями должна начинаться у нас дома", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
"Вопреки". На Западе признали успех России
29 августа, 16:32
 
РоссияБрюссельЖозеп БоррельЕвросоюзВ мире
 
 
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