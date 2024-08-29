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В Совфеде предложили наказывать блогеров, не имеющих медобразования - РИА Новости, 29.08.2024
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12:30 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/blogery-1969190007.html
В Совфеде предложили наказывать блогеров, не имеющих медобразования
В Совфеде предложили наказывать блогеров, не имеющих медобразования - РИА Новости, 29.08.2024
В Совфеде предложили наказывать блогеров, не имеющих медобразования
Необходимо ввести ответственность вплоть до уголовной для блогеров, осуществляющих свою деятельность в сфере медицины, но не имеющих профильного образования,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:30
2024-08-29T12:30
общество
блогер
интернет
медицина
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Необходимо ввести ответственность вплоть до уголовной для блогеров, осуществляющих свою деятельность в сфере медицины, но не имеющих профильного образования, если по их вине пострадали люди, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Убеждена, что люди без медицинского образования не имеют ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения пропагандировать на широкую аудиторию методы лечения и выдавать их за истину! Они должны понимать, что за их действия неминуемо наступит ответственность в виде блокировки и полном запрете деятельности для блогеров и других лиц, не связанных с медицинским образованием. Также считаю возможным введение административной и уголовной ответственности для таких лиц в зависимости от пострадавших и степени травмы для здоровья, полученной после применения людьми вредных советов", - сказала Косихина. Сенатор отметила, что многие россияне сталкиваются с обучающими роликами по разным направлением. По ее словам, у населения особенно популярны семинары и лекции по медицине. "Однако, к сожалению, зачастую их преподают люди не только без специального высшего медицинского образования, но и не имеющего ничего общего с этой наукой. Набирая популярность на столь важном вопросе, многие из "медиков" не задумываются о последствиях для здоровья слушателей, которые, может быть, видя их сертификаты и убедительную речь доверяют им, отдавая предпочтение нетрадиционным методам лечения. Порой это связано с огромными рисками для здоровья, но и жизни", - объяснила политик.
https://radiosputnik.ru/20240729/blogery-1962768498.html
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общество, блогер, интернет, медицина
Общество, Блогер, Интернет, Медицина
В Совфеде предложили наказывать блогеров, не имеющих медобразования

Сенатор Косихина: блогеры без медобразования должны нести ответственность по УК

© iStock.com / RossHelenДевушка-блогер записывает видео
Девушка-блогер записывает видео - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© iStock.com / RossHelen
Девушка-блогер записывает видео
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Необходимо ввести ответственность вплоть до уголовной для блогеров, осуществляющих свою деятельность в сфере медицины, но не имеющих профильного образования, если по их вине пострадали люди, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Убеждена, что люди без медицинского образования не имеют ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения пропагандировать на широкую аудиторию методы лечения и выдавать их за истину! Они должны понимать, что за их действия неминуемо наступит ответственность в виде блокировки и полном запрете деятельности для блогеров и других лиц, не связанных с медицинским образованием. Также считаю возможным введение административной и уголовной ответственности для таких лиц в зависимости от пострадавших и степени травмы для здоровья, полученной после применения людьми вредных советов", - сказала Косихина.
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Сенатор отметила, что многие россияне сталкиваются с обучающими роликами по разным направлением. По ее словам, у населения особенно популярны семинары и лекции по медицине.
"Однако, к сожалению, зачастую их преподают люди не только без специального высшего медицинского образования, но и не имеющего ничего общего с этой наукой. Набирая популярность на столь важном вопросе, многие из "медиков" не задумываются о последствиях для здоровья слушателей, которые, может быть, видя их сертификаты и убедительную речь доверяют им, отдавая предпочтение нетрадиционным методам лечения. Порой это связано с огромными рисками для здоровья, но и жизни", - объяснила политик.
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