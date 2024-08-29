https://ria.ru/20240829/blogery-1969190007.html

В Совфеде предложили наказывать блогеров, не имеющих медобразования

В Совфеде предложили наказывать блогеров, не имеющих медобразования - РИА Новости, 29.08.2024

В Совфеде предложили наказывать блогеров, не имеющих медобразования

Необходимо ввести ответственность вплоть до уголовной для блогеров, осуществляющих свою деятельность в сфере медицины, но не имеющих профильного образования,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:30

2024-08-29T12:30

2024-08-29T12:30

общество

блогер

интернет

медицина

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Необходимо ввести ответственность вплоть до уголовной для блогеров, осуществляющих свою деятельность в сфере медицины, но не имеющих профильного образования, если по их вине пострадали люди, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Убеждена, что люди без медицинского образования не имеют ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения пропагандировать на широкую аудиторию методы лечения и выдавать их за истину! Они должны понимать, что за их действия неминуемо наступит ответственность в виде блокировки и полном запрете деятельности для блогеров и других лиц, не связанных с медицинским образованием. Также считаю возможным введение административной и уголовной ответственности для таких лиц в зависимости от пострадавших и степени травмы для здоровья, полученной после применения людьми вредных советов", - сказала Косихина. Сенатор отметила, что многие россияне сталкиваются с обучающими роликами по разным направлением. По ее словам, у населения особенно популярны семинары и лекции по медицине. "Однако, к сожалению, зачастую их преподают люди не только без специального высшего медицинского образования, но и не имеющего ничего общего с этой наукой. Набирая популярность на столь важном вопросе, многие из "медиков" не задумываются о последствиях для здоровья слушателей, которые, может быть, видя их сертификаты и убедительную речь доверяют им, отдавая предпочтение нетрадиционным методам лечения. Порой это связано с огромными рисками для здоровья, но и жизни", - объяснила политик.

https://radiosputnik.ru/20240729/blogery-1962768498.html

https://ria.ru/20240722/blogery-1961120777.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, блогер, интернет, медицина