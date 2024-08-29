https://ria.ru/20240829/blinovskaya-1969099789.html
Блиновская обжаловала привлечение к ответственности за неуплату налогов
Блиновская обжаловала привлечение к ответственности за неуплату налогов - РИА Новости, 29.08.2024
Блиновская обжаловала привлечение к ответственности за неуплату налогов
Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская в кассации обжаловала привлечение к ответственности за налоговое правонарушение и начисление ей... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:07
2024-08-29T03:07
2024-08-29T03:07
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская в кассации обжаловала привлечение к ответственности за налоговое правонарушение и начисление ей более 1 миллиарда рублей налогов, сказано в картотеке арбитражных дел. "В суде зарегистрирована кассационная жалоба", - сказано в карточке дела. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Согласно материалам дела, налоговая проверила ее платежи за 2019-2021 годы и указала, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще на почти 227 миллионов. В итоге сумма претензий составила 1 миллиард 135 миллионов рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая результаты и пытаясь снизить сумму, но Арбитражный суд Москвы и апелляционный суд ее жалобы отклонили, теперь спор продолжится в кассации. Позднее к делу подключился Следственный комитет и возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Сейчас расследование завершено и Савеловский суд Москвы 30 августа приступит к его рассмотрению по существу. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО. Общая сумма продолжает увеличиваться в связи с начислением пени. Погасить ее Блиновская не может, поскольку все ее имущество находится под арестом. Одновременно она пытается по частям гасить долг, продавая то имущество, с которого следствие соглашается снять обеспечительные меры.
https://ria.ru/20240828/blinovskaya-1869748332.html
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происшествия, москва, елена блиновская, россия
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Россия
Блиновская обжаловала привлечение к ответственности за неуплату налогов
Блиновская в кассации обжаловала доначисление ей более миллиарда рублей налогов
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская в кассации обжаловала привлечение к ответственности за налоговое правонарушение и начисление ей более 1 миллиарда рублей налогов, сказано в картотеке арбитражных дел.
"В суде зарегистрирована кассационная жалоба", - сказано в карточке дела. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Согласно материалам дела, налоговая проверила ее платежи за 2019-2021 годы и указала, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще на почти 227 миллионов. В итоге сумма претензий составила 1 миллиард 135 миллионов рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая результаты и пытаясь снизить сумму, но Арбитражный суд Москвы
и апелляционный суд ее жалобы отклонили, теперь спор продолжится в кассации.
Позднее к делу подключился Следственный комитет и возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Сейчас расследование завершено и Савеловский суд Москвы 30 августа приступит к его рассмотрению по существу.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО.
Общая сумма продолжает увеличиваться в связи с начислением пени. Погасить ее Блиновская не может, поскольку все ее имущество находится под арестом. Одновременно она пытается по частям гасить долг, продавая то имущество, с которого следствие соглашается снять обеспечительные меры.