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Глава Приднестровья рассказал об украинских беженцах в республике - РИА Новости, 29.08.2024
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18:37 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/bezhentsy-1969310699.html
Глава Приднестровья рассказал об украинских беженцах в республике
Глава Приднестровья рассказал об украинских беженцах в республике - РИА Новости, 29.08.2024
Глава Приднестровья рассказал об украинских беженцах в республике
Более 45 тысяч беженцев с Украины остались в Приднестровье на постоянное место жительства, заявил в четверг на пресс-конференции глава непризнанной... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:37
2024-08-29T18:37
в мире
украина
молдавия
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Более 45 тысяч беженцев с Украины остались в Приднестровье на постоянное место жительства, заявил в четверг на пресс-конференции глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. &quot;У нас зарегистрировано беженцев из Украины, которые прошли регистрацию, 285 тысяч человек. Это которые приехали сюда, пожили здесь месяц, два, три, четыре, пять и уехали дальше. Но из них более 45 тысяч остались на постоянное место жительства. Всё. Они уже наши&quot;, — сказал Красносельский.Он также отметил, что за все время в Приднестровье не было ни одного конфликта с беженцами Украины. По его словам, в непризнанной республике стараются создать благоприятные условия для проживания беженцам. "Мы законодательно помогли людям. Сейчас любой беженец из Украины может устроиться на работу, даже не имея трудовой книжки и так далее. Естественно, даем бесплатное образование школьное, дошкольное, дополнительное образование, бесплатное питание. Всем тем, кто приехал из Украины и зарегистрирован как беженец. Транспортные средства не требуют дополнительной регистрации. Они ездят на украинских номерах и все это прекрасно видят", - отметил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, украина, молдавия, вадим красносельский
В мире, Украина, Молдавия, Вадим Красносельский
Глава Приднестровья рассказал об украинских беженцах в республике

Красносельский: более 45 тысяч украинских беженцев остались в ПМР на ПМЖ

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГерб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Более 45 тысяч беженцев с Украины остались в Приднестровье на постоянное место жительства, заявил в четверг на пресс-конференции глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«

"У нас зарегистрировано беженцев из Украины, которые прошли регистрацию, 285 тысяч человек. Это которые приехали сюда, пожили здесь месяц, два, три, четыре, пять и уехали дальше. Но из них более 45 тысяч остались на постоянное место жительства. Всё. Они уже наши", — сказал Красносельский.

Он также отметил, что за все время в Приднестровье не было ни одного конфликта с беженцами Украины. По его словам, в непризнанной республике стараются создать благоприятные условия для проживания беженцам.
"Мы законодательно помогли людям. Сейчас любой беженец из Украины может устроиться на работу, даже не имея трудовой книжки и так далее. Естественно, даем бесплатное образование школьное, дошкольное, дополнительное образование, бесплатное питание. Всем тем, кто приехал из Украины и зарегистрирован как беженец. Транспортные средства не требуют дополнительной регистрации. Они ездят на украинских номерах и все это прекрасно видят", - отметил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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В миреУкраинаМолдавияВадим Красносельский
 
 
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