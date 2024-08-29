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Глава Приднестровья рассказал об украинских беженцах в республике

Глава Приднестровья рассказал об украинских беженцах в республике - РИА Новости, 29.08.2024

Глава Приднестровья рассказал об украинских беженцах в республике

Более 45 тысяч беженцев с Украины остались в Приднестровье на постоянное место жительства, заявил в четверг на пресс-конференции глава непризнанной... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:37

2024-08-29T18:37

2024-08-29T18:37

в мире

украина

молдавия

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Более 45 тысяч беженцев с Украины остались в Приднестровье на постоянное место жительства, заявил в четверг на пресс-конференции глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. "У нас зарегистрировано беженцев из Украины, которые прошли регистрацию, 285 тысяч человек. Это которые приехали сюда, пожили здесь месяц, два, три, четыре, пять и уехали дальше. Но из них более 45 тысяч остались на постоянное место жительства. Всё. Они уже наши", — сказал Красносельский.Он также отметил, что за все время в Приднестровье не было ни одного конфликта с беженцами Украины. По его словам, в непризнанной республике стараются создать благоприятные условия для проживания беженцам. "Мы законодательно помогли людям. Сейчас любой беженец из Украины может устроиться на работу, даже не имея трудовой книжки и так далее. Естественно, даем бесплатное образование школьное, дошкольное, дополнительное образование, бесплатное питание. Всем тем, кто приехал из Украины и зарегистрирован как беженец. Транспортные средства не требуют дополнительной регистрации. Они ездят на украинских номерах и все это прекрасно видят", - отметил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240829/pridnestrove-1969307698.html

украина

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в мире, украина, молдавия, вадим красносельский