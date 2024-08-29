На российской бирже подешевел бензин Аи-95
Стоимость бензина Аи-95 в РФ снизилась на 0,57%, до 71 701 рубля за тонну
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в четверг снизилась на 0,57%, до 71 701 рубля за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Бензин преимущественно дорожал с начала лета, однако после возобновления запрета на экспорт с 1 августа цены замедлили рост и постепенно перешли к снижению. При этом на прошлой неделе стоимость Аи-95 приблизилась к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут почти год назад, 7 сентября.
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В то же время стоимость Аи-92 за четверг поднялась на 0,57% - до 58 782 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,05% - до 61 663 рублей за тонну.
Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) за день подорожала на 1,37%, до 39 042 рублей, мазута - на 1,03%, до 30 263 рублей. Стоимость авиакеросина выросла на 0,21% - до 84 272 рублей за тонну, приближаясь к ценовому рекорду.
В начале августа биржевая цена на авиатопливо достигла исторического максимума в 84 879 рублей за тонну. В Минэнерго сообщали РИА Новости, что запас топлива в аэропортах достаточен. В ФАС агентству заявили, что доля расходов на покупку авиакеросина для полетов внутри РФ практически не изменилась. Там отметили, что для снижения волатильности цены на это топливо существуют меры поддержки для конечных потребителей авиакеросина.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется, говорил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
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