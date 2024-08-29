Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии создадут аналог YouTube - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/belorussiya-1969257357.html
В Белоруссии создадут аналог YouTube
В Белоруссии создадут аналог YouTube - РИА Новости, 29.08.2024
В Белоруссии создадут аналог YouTube
Свой аналог YouTube создадут в Белоруссии, проект будет запущен 12 сентября, сообщил заместитель главы администрации президента Владимир Перцов, его слова... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:28
2024-08-29T15:28
в мире
технологии
белоруссия
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730436_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_8a85830aa7a62e68251908291e50d58b.jpg
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Свой аналог YouTube создадут в Белоруссии, проект будет запущен 12 сентября, сообщил заместитель главы администрации президента Владимир Перцов, его слова приводит Sputnik Беларусь. "Видеохостинг videobel.by - это наша первая OTT-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики. И даже внеэфирные активности создателей видеоконтента. Если хотите, это достаточно слабый аналог, но такой первый шаг к созданию белорусского YouTube", - сказал Перцов. По его словам, нельзя предугадать, как будет далее развиваться ситуация с YouTube и другими OTT-сервисами. "Мы знаем совершенно точно, что белорусский зритель хочет смотреть (и не только белорусский) видео по запросу через персональный компьютер, мобильный телефон там, где ему это удобно, в то время, когда ему это удобно делать. Этот проект будет запущен 12 сентября", - отметил он. Перцов сообщил, что кроме пользовательского видео на видеохостинге будет возможность просмотра основных белорусских телеканалов в режиме реального времени, а также на главной странице будет лента основных новостей информагентства Белта.
https://ria.ru/20240829/rossiya-1969143605.html
https://ria.ru/20240828/smi-1969026655.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730436_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_954cc9cafed1cc7c7f2915c04a99c4cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, белоруссия, youtube
В мире, Технологии, Белоруссия, YouTube
В Белоруссии создадут аналог YouTube

В Белоруссии видеохостинг videobel.by назвали первым шагом к аналогу YouTube

© Depositphotos.com / stockassoМужчина смотрит видео на планшете
Мужчина смотрит видео на планшете - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина смотрит видео на планшете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Свой аналог YouTube создадут в Белоруссии, проект будет запущен 12 сентября, сообщил заместитель главы администрации президента Владимир Перцов, его слова приводит Sputnik Беларусь.
"Видеохостинг videobel.by - это наша первая OTT-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики. И даже внеэфирные активности создателей видеоконтента. Если хотите, это достаточно слабый аналог, но такой первый шаг к созданию белорусского YouTube", - сказал Перцов.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
VK заявила о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России
29 августа, 10:40
По его словам, нельзя предугадать, как будет далее развиваться ситуация с YouTube и другими OTT-сервисами.
"Мы знаем совершенно точно, что белорусский зритель хочет смотреть (и не только белорусский) видео по запросу через персональный компьютер, мобильный телефон там, где ему это удобно, в то время, когда ему это удобно делать. Этот проект будет запущен 12 сентября", - отметил он.
Перцов сообщил, что кроме пользовательского видео на видеохостинге будет возможность просмотра основных белорусских телеканалов в режиме реального времени, а также на главной странице будет лента основных новостей информагентства Белта.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В США начинается процесс по иску Google к российским СМИ
28 августа, 16:54
 
В миреТехнологииБелоруссияYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала