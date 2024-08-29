https://ria.ru/20240829/belorussiya-1969257357.html

В Белоруссии создадут аналог YouTube

В Белоруссии создадут аналог YouTube - РИА Новости, 29.08.2024

В Белоруссии создадут аналог YouTube

Свой аналог YouTube создадут в Белоруссии, проект будет запущен 12 сентября, сообщил заместитель главы администрации президента Владимир Перцов, его слова... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:28

2024-08-29T15:28

2024-08-29T15:28

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МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Свой аналог YouTube создадут в Белоруссии, проект будет запущен 12 сентября, сообщил заместитель главы администрации президента Владимир Перцов, его слова приводит Sputnik Беларусь. "Видеохостинг videobel.by - это наша первая OTT-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики. И даже внеэфирные активности создателей видеоконтента. Если хотите, это достаточно слабый аналог, но такой первый шаг к созданию белорусского YouTube", - сказал Перцов. По его словам, нельзя предугадать, как будет далее развиваться ситуация с YouTube и другими OTT-сервисами. "Мы знаем совершенно точно, что белорусский зритель хочет смотреть (и не только белорусский) видео по запросу через персональный компьютер, мобильный телефон там, где ему это удобно, в то время, когда ему это удобно делать. Этот проект будет запущен 12 сентября", - отметил он. Перцов сообщил, что кроме пользовательского видео на видеохостинге будет возможность просмотра основных белорусских телеканалов в режиме реального времени, а также на главной странице будет лента основных новостей информагентства Белта.

https://ria.ru/20240829/rossiya-1969143605.html

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в мире, технологии, белоруссия, youtube