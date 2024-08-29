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Приказа воевать за пределами Белоруссии не было, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.08.2024
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12:05 29.08.2024 (обновлено: 12:14 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/belorussiya-1969182288.html
Приказа воевать за пределами Белоруссии не было, заявил Лукашенко
Приказа воевать за пределами Белоруссии не было, заявил Лукашенко - РИА Новости, 29.08.2024
Приказа воевать за пределами Белоруссии не было, заявил Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что никаких приказов, чтобы идти воевать за пределы Белоруссии не было и не будет. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:05
2024-08-29T12:14
белоруссия
в мире
украина
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что никаких приказов, чтобы идти воевать за пределы Белоруссии не было и не будет."Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на докладе об актуальных вопросах информационной политики.В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией принял решения по дополнительному усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии.Второго июля Лукашенко заявил, что в связи с активизацией украинских военных в приграничье с республикой в высокую боевую готовность приведены ВВС и войска ПВО Белоруссии и РФ, на позиции выведены комплексы "Полонез" и "Искандер". Позже Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной и поручил отвести белорусские войска с границы в места постоянной дислокации.
https://ria.ru/20240828/mid-1969014651.html
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белоруссия, в мире, украина, минск, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Украина, Минск, Александр Лукашенко
Приказа воевать за пределами Белоруссии не было, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что приказа воевать за пределами Белоруссии не было и не будет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что никаких приказов, чтобы идти воевать за пределы Белоруссии не было и не будет.
"Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на докладе об актуальных вопросах информационной политики.
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В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией принял решения по дополнительному усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии.
Второго июля Лукашенко заявил, что в связи с активизацией украинских военных в приграничье с республикой в высокую боевую готовность приведены ВВС и войска ПВО Белоруссии и РФ, на позиции выведены комплексы "Полонез" и "Искандер". Позже Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной и поручил отвести белорусские войска с границы в места постоянной дислокации.
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