https://ria.ru/20240829/belgorod-1969304449.html

Подозреваемого в убийстве белгородской школьницы признали вменяемым

Подозреваемого в убийстве белгородской школьницы признали вменяемым - РИА Новости, 29.08.2024

Подозреваемого в убийстве белгородской школьницы признали вменяемым

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы в поселке Разумное Белгородского района во время расследования пытался симулировать приступы... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:05

2024-08-29T18:05

2024-08-29T18:14

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БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы в поселке Разумное Белгородского района во время расследования пытался симулировать приступы психического расстройства, однако экспертиза доказала его вменяемость, дело передают в суд, сообщили в региональном СУ СК РФ. По данным следствия, 4 августа 2023 года в поселке Разумное пьяный местный житель напал на 15-летнюю девочку, проходившую мимо кладбища. Он изнасиловал ее, а затем, боясь, что она обратится в полицию, задушил. Следователи предъявили обвинение ранее судимому 43-летнему мужчине по статьям "изнасилование", "убийство" и "насильственные действия сексуального характера". В пресс-службе белгородского суда ранее сообщили РИА Новости, что судья заключил под стражу обвиняемого до 6 октября. Заседание проходило в закрытом режиме. "В период расследования обвиняемый неоднократно симулировал приступы психического расстройства с целью избежать наказания за совершенные преступления… Установлена вменяемость обвиняемого в момент совершения преступления, что подтверждено заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы фигуранта", - говорится в Telegram-канале ведомства. Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате СК РФ. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, заключило региональное СУ СК.

https://ria.ru/20240829/moskva-1969244920.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)