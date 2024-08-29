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В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 29.08.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен на территории Белгородской области спустя пять минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T01:07
2024-08-29T01:07
2024-08-29T01:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на территории Белгородской области спустя пять минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Тревога на территории Белгородской области была объявлена в 0.55 мск. "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков.
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность, Россия
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Губернатор Гладков: в Белгородской области объявили отбой ракетной опасности