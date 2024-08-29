https://ria.ru/20240829/baza-1969350939.html
Источник: в Сирии обстреляли американскую базу с беспилотников
Источник: в Сирии обстреляли американскую базу с беспилотников - РИА Новости, 29.08.2024
Источник: в Сирии обстреляли американскую базу с беспилотников
Военная база США, расположенная рядом с месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, подверглась атаке беспилотников, сообщил РИА... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T23:27
2024-08-29T23:27
2024-08-29T23:27
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ДАМАСК, 29 авг - РИА Новости. Военная база США, расположенная рядом с месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, подверглась атаке беспилотников, сообщил РИА Новости сирийский осведомленный источник. "Американская база была атакована несколькими беспилотниками-камикадзе. Один беспилотник взорвался на стоянке военного транспорта", - сказал собеседник агентства. По данным источника, на территории базы сработали системы ПВО, однако позже раздались сильные взрывы внутри базы. Последние месяцы американские базы на территории Сирии регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам БПЛА. В последнее время наблюдается усиление американского военного присутствия и укрепление оборонительных сооружений и систем объективного контроля.
https://ria.ru/20240824/ssha-1968185044.html
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в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Сирия, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Источник: в Сирии обстреляли американскую базу с беспилотников
База США на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотников
ДАМАСК, 29 авг - РИА Новости. Военная база США, расположенная рядом с месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, подверглась атаке беспилотников, сообщил РИА Новости сирийский осведомленный источник.
"Американская база была атакована несколькими беспилотниками-камикадзе. Один беспилотник взорвался на стоянке военного транспорта", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, на территории базы сработали системы ПВО, однако позже раздались сильные взрывы внутри базы.
Последние месяцы американские базы на территории Сирии регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам БПЛА. В последнее время наблюдается усиление американского военного присутствия и укрепление оборонительных сооружений и систем объективного контроля.