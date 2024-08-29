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"Софтлайн" намерен обанкротить предприятие, которым руководил Тимур Иванов - РИА Новости, 29.08.2024
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04:34 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/bankrotstvo-1969104271.html
"Софтлайн" намерен обанкротить предприятие, которым руководил Тимур Иванов
"Софтлайн" намерен обанкротить предприятие, которым руководил Тимур Иванов - РИА Новости, 29.08.2024
"Софтлайн" намерен обанкротить предприятие, которым руководил Тимур Иванов
IT-компания "Софтлайн" намерена обанкротить предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), которым в разные годы руководили обвиняемые по ряду... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T04:34
2024-08-29T04:34
происшествия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. IT-компания "Софтлайн" намерена обанкротить предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), которым в разные годы руководили обвиняемые по ряду уголовных дел, в том числе экс-замминистра обороны Тимур Иванов, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы, данные реестра юридически значимых сведений и сервиса "БИР-Аналитик". Согласно данным федерального реестра "Федресурс", компания "Софтлайн" сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением признать ГУОВ банкротом. Информация об этом была опубликована 26 августа. "ПАО "Софтлайн" в порядке, предусмотренном частью 2.1 статьи 7 федерального закона... "О несостоятельности (банкротстве)" сообщает о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании АО ГУОВ банкротом", - говорится в сообщении. Топ-менеджеры ГУОВ уже становились фигурантами уголовных дел, выяснило РИА Новости. Согласно судебным документам, в 2022 году была арестована замгендиректора компании по работе с заказчиками Лариса Леонтьева - ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным материалов дела, Леонтьева вместе с сообщником дизайнером Фертудином Закировым похитила более 393 миллионов рублей: под видом аппаратов искусственной вентиляции легких для госпиталей были закуплены аппараты для лечения ночного апноэ, которые противопоказаны пациентам с поражением легких. Данные сервиса "БИР-Аналитик" свидетельствуют, что с ноября 2017 года ГУОВ возглавлял Евгений Горбачев, которого в 2023 году обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. А с октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Тимур Иванов. После ухода через месяц он стал замминистра обороны. Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным "БИР-Аналитик", одним из учредителей предприятия является Минобороны, его доля в уставном капитале - 26,78%. Также учредителями указаны АО "Гарнизон" (доля 49,57%), АО "ГУОВ" (22,72%), ООО "Оборонлогистика" (0,93%). Основными направлениями деятельности ГУОВ являются строительство жилых зданий, специальных объектов, образовательных учреждений, специальных объектов, необходимых для выполнения задач министерства.
https://ria.ru/20240828/arest-1968872143.html
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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, россия
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Россия
"Софтлайн" намерен обанкротить предприятие, которым руководил Тимур Иванов

Тимур Иванов руководил фирмой, которую хочет обанкротить IT-компания "Софтлайн"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. IT-компания "Софтлайн" намерена обанкротить предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), которым в разные годы руководили обвиняемые по ряду уголовных дел, в том числе экс-замминистра обороны Тимур Иванов, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы, данные реестра юридически значимых сведений и сервиса "БИР-Аналитик".
Согласно данным федерального реестра "Федресурс", компания "Софтлайн" сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением признать ГУОВ банкротом. Информация об этом была опубликована 26 августа. "ПАО "Софтлайн" в порядке, предусмотренном частью 2.1 статьи 7 федерального закона... "О несостоятельности (банкротстве)" сообщает о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании АО ГУОВ банкротом", - говорится в сообщении.
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Топ-менеджеры ГУОВ уже становились фигурантами уголовных дел, выяснило РИА Новости. Согласно судебным документам, в 2022 году была арестована замгендиректора компании по работе с заказчиками Лариса Леонтьева - ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным материалов дела, Леонтьева вместе с сообщником дизайнером Фертудином Закировым похитила более 393 миллионов рублей: под видом аппаратов искусственной вентиляции легких для госпиталей были закуплены аппараты для лечения ночного апноэ, которые противопоказаны пациентам с поражением легких.
Данные сервиса "БИР-Аналитик" свидетельствуют, что с ноября 2017 года ГУОВ возглавлял Евгений Горбачев, которого в 2023 году обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. А с октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Тимур Иванов. После ухода через месяц он стал замминистра обороны. Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
По данным "БИР-Аналитик", одним из учредителей предприятия является Минобороны, его доля в уставном капитале - 26,78%. Также учредителями указаны АО "Гарнизон" (доля 49,57%), АО "ГУОВ" (22,72%), ООО "Оборонлогистика" (0,93%). Основными направлениями деятельности ГУОВ являются строительство жилых зданий, специальных объектов, образовательных учреждений, специальных объектов, необходимых для выполнения задач министерства.
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