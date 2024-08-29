https://ria.ru/20240829/bankrotstvo-1969104271.html

"Софтлайн" намерен обанкротить предприятие, которым руководил Тимур Иванов

"Софтлайн" намерен обанкротить предприятие, которым руководил Тимур Иванов - РИА Новости, 29.08.2024

"Софтлайн" намерен обанкротить предприятие, которым руководил Тимур Иванов

IT-компания "Софтлайн" намерена обанкротить предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), которым в разные годы руководили обвиняемые по ряду... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T04:34

2024-08-29T04:34

2024-08-29T04:34

происшествия

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. IT-компания "Софтлайн" намерена обанкротить предприятие "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), которым в разные годы руководили обвиняемые по ряду уголовных дел, в том числе экс-замминистра обороны Тимур Иванов, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы, данные реестра юридически значимых сведений и сервиса "БИР-Аналитик". Согласно данным федерального реестра "Федресурс", компания "Софтлайн" сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением признать ГУОВ банкротом. Информация об этом была опубликована 26 августа. "ПАО "Софтлайн" в порядке, предусмотренном частью 2.1 статьи 7 федерального закона... "О несостоятельности (банкротстве)" сообщает о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании АО ГУОВ банкротом", - говорится в сообщении. Топ-менеджеры ГУОВ уже становились фигурантами уголовных дел, выяснило РИА Новости. Согласно судебным документам, в 2022 году была арестована замгендиректора компании по работе с заказчиками Лариса Леонтьева - ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным материалов дела, Леонтьева вместе с сообщником дизайнером Фертудином Закировым похитила более 393 миллионов рублей: под видом аппаратов искусственной вентиляции легких для госпиталей были закуплены аппараты для лечения ночного апноэ, которые противопоказаны пациентам с поражением легких. Данные сервиса "БИР-Аналитик" свидетельствуют, что с ноября 2017 года ГУОВ возглавлял Евгений Горбачев, которого в 2023 году обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. А с октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Тимур Иванов. После ухода через месяц он стал замминистра обороны. Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным "БИР-Аналитик", одним из учредителей предприятия является Минобороны, его доля в уставном капитале - 26,78%. Также учредителями указаны АО "Гарнизон" (доля 49,57%), АО "ГУОВ" (22,72%), ООО "Оборонлогистика" (0,93%). Основными направлениями деятельности ГУОВ являются строительство жилых зданий, специальных объектов, образовательных учреждений, специальных объектов, необходимых для выполнения задач министерства.

https://ria.ru/20240828/arest-1968872143.html

https://ria.ru/20240807/advokat-1964647391.html

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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, россия