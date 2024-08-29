https://ria.ru/20240829/banki-1969275513.html

Казахстанские банки объяснили остановку переводов через "Золотую корону"

Казахстанские банки объяснили остановку переводов через "Золотую корону" - РИА Новости, 29.08.2024

Казахстанские банки объяснили остановку переводов через "Золотую корону"

Крупные казахстанские банки Halyk Bank ("Народный банк"), Freedom Bank и Bank RBK приостановили обслуживание денежных переводов через российскую платежную... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:22

2024-08-29T16:22

2024-08-29T16:22

евразийский банк

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АЛМА-АТА, 29 авг - РИА Новости. Крупные казахстанские банки Halyk Bank ("Народный банк"), Freedom Bank и Bank RBK приостановили обслуживание денежных переводов через российскую платежную систему "Золотая корона" по техническим причинам, в контакт-центре Halyk Bank это связывают с международными экономическими санкциями, сообщает корреспондент РИА Новости. "Золотая корона" по техническим причинам не работает. Введены международные экономические санкции, существует риск отправки и получения переводов, из-за этого по техническим причинам система не работает", - сообщили в контакт-центре Halyk Bank. По информации оператора кол-центра Freedom Bank, обслуживание быстрых переводов, отправка и выдача средств через систему "Золотая корона" у них также временно приостановлена в связи с проведением технических работ. "О сроках восстановления работы в данный момент нет информации", - добавили в банке. В Bank RBK также сообщили, что система временно недоступна и на данный момент нет данных о возобновлении работы сервиса. При этом представитель еще одного банка - "Центркредит" сообщил, что в среду работа российской платежной системы была приостановлена по техническим причинам, но в настоящее время она полностью возобновлена. В контакт-центрах Евразийского банка и "Нурбанка" подтвердили, что продолжают предоставлять услуги через сервис "Золотая корона". В свою очередь, в Bereke Bank уточнили, что переводы через "Золотую корону" возможны только в несанкционные банки России.

https://ria.ru/20240408/kazakhstan-1938475859.html

https://ria.ru/20240618/torgovlya-1953579129.html

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евразийский банк, россия, в мире