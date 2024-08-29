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Эксперт рассказал о сделке "Хоум банка" по продаже потребкредитов - РИА Новости, 29.08.2024
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06:30 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/bank-1969109690.html
Эксперт рассказал о сделке "Хоум банка" по продаже потребкредитов
Эксперт рассказал о сделке "Хоум банка" по продаже потребкредитов - РИА Новости, 29.08.2024
Эксперт рассказал о сделке "Хоум банка" по продаже потребкредитов
Продажа портфеля потребительских кредитов "Хоум банком" на сумму около 180 миллиардов рублей Совкомбанку стала рекордно большой в 2024 году, сообщил РИА Новости РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T06:30
2024-08-29T06:30
экономика
россия
максим осадчий
совкомбанк
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Продажа портфеля потребительских кредитов "Хоум банком" на сумму около 180 миллиардов рублей Совкомбанку стала рекордно большой в 2024 году, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Четвертое место по прибыли в банковском секторе России за июль занял "Хоум Банк" благодаря крупной сделке по продаже портфеля потребкредитов. За июль портфель розничных потребительских кредитов банка снизился на 183,1 миллиарда рублей (размер портфеля сократился почти в 6 раз), тогда как просроченная задолженность в этом портфеле сократилась на 8,9 миллиарда рублей. Вероятно, это самая большая сделка по продаже портфеля потребкредитов по крайней мере в этом году", - сказал Осадчий. По словам эксперта, в результате продажи резервы на возможные потери по этому портфелю сократились на 18 миллиардов рублей, что и позволило показать банку прибыль за июнь в размере 15,9 миллиарда рублей, а за январь-июль – 15 миллиардов рублей после убытка за первое полугодие в размере 0,9 миллиарда рублей. "Возможно, данный портфель был приобретен Совкомбанком, так как портфель розничных кредитов этого банка вырос за июль на 175,4 миллиарда рублей, а просроченная задолженность в этом портфеле выросла на 8,4 миллиарда рублей. В июне рост этих показателей был существенно меньшим", - считает Осадчий. Совкомбанк объявил о переходе с 14 июля 2024 года части кредитных договоров "Хоум Банка" на обслуживание в Совкомбанк. "Продажа "Хоум Банком" большого портфеля потребкредитов могла быть осуществлена в рамках "предпродажной подготовки" этого банка", - сказал Осадчий. Он также напомнил, что "Хоум Банк" изначально в 2022 году был продан чешской группой PPF пулу частных российских инвесторов. Пресс-служба Совкомбанка подтвердила РИА Новости покупку портфеля потребительских кредитов и POS-кредитов у "Хоум банка". "Официально подтверждаем покупку портфеля потребкредитов и POS-кредитов. Объем 180 миллиардов (рублей – ред.)", - сказали РИА Новости в пресс-службе Совкомбанка. Также РИА Новости направило запрос в "Хоум банк". Совкомбанк в феврале объявил о намерении до конца года приобрести "Хоум банк". При этом первым этапом предполагалась покупка 51% акций "Хоум банка" за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала, а на втором этапе Совкомбанк собирался приобрести оставшиеся 49%, с оплатой денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. В начале августа акционеры Совкомбанка отменили свое майское решение о дополнительном выпуске акций на более чем 117 миллионов рублей в рамках приобретения "Хоум банка". В середине августа управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос сообщил, что юридическое присоединение "Хоум банка" к Совкомбанку завершится в первом полугодии 2025 года. Также он тогда рассказал, что банки пересмотрели условия сделки: теперь предполагается, что 90% будет оплачено в первом квартале 2025 года за счет допэмиссии акций Совкомбанка, а 10% уже уплачено деньгами в текущем году.
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экономика, россия, максим осадчий, совкомбанк
Экономика, Россия, Максим Осадчий, Совкомбанк
Эксперт рассказал о сделке "Хоум банка" по продаже потребкредитов

Сделка "Хоум банка" стала рекордной в сфере продажи потребкредитов в 2024 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска банка "Банк Хоум Кредит"
Вывеска банка Банк Хоум Кредит - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вывеска банка "Банк Хоум Кредит" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Продажа портфеля потребительских кредитов "Хоум банком" на сумму около 180 миллиардов рублей Совкомбанку стала рекордно большой в 2024 году, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Четвертое место по прибыли в банковском секторе России за июль занял "Хоум Банк" благодаря крупной сделке по продаже портфеля потребкредитов. За июль портфель розничных потребительских кредитов банка снизился на 183,1 миллиарда рублей (размер портфеля сократился почти в 6 раз), тогда как просроченная задолженность в этом портфеле сократилась на 8,9 миллиарда рублей. Вероятно, это самая большая сделка по продаже портфеля потребкредитов по крайней мере в этом году", - сказал Осадчий.
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По словам эксперта, в результате продажи резервы на возможные потери по этому портфелю сократились на 18 миллиардов рублей, что и позволило показать банку прибыль за июнь в размере 15,9 миллиарда рублей, а за январь-июль – 15 миллиардов рублей после убытка за первое полугодие в размере 0,9 миллиарда рублей.
"Возможно, данный портфель был приобретен Совкомбанком, так как портфель розничных кредитов этого банка вырос за июль на 175,4 миллиарда рублей, а просроченная задолженность в этом портфеле выросла на 8,4 миллиарда рублей. В июне рост этих показателей был существенно меньшим", - считает Осадчий.
Совкомбанк объявил о переходе с 14 июля 2024 года части кредитных договоров "Хоум Банка" на обслуживание в Совкомбанк. "Продажа "Хоум Банком" большого портфеля потребкредитов могла быть осуществлена в рамках "предпродажной подготовки" этого банка", - сказал Осадчий.
Он также напомнил, что "Хоум Банк" изначально в 2022 году был продан чешской группой PPF пулу частных российских инвесторов.
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Пресс-служба Совкомбанка подтвердила РИА Новости покупку портфеля потребительских кредитов и POS-кредитов у "Хоум банка". "Официально подтверждаем покупку портфеля потребкредитов и POS-кредитов. Объем 180 миллиардов (рублей – ред.)", - сказали РИА Новости в пресс-службе Совкомбанка.
Также РИА Новости направило запрос в "Хоум банк".
Совкомбанк в феврале объявил о намерении до конца года приобрести "Хоум банк". При этом первым этапом предполагалась покупка 51% акций "Хоум банка" за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала, а на втором этапе Совкомбанк собирался приобрести оставшиеся 49%, с оплатой денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. В начале августа акционеры Совкомбанка отменили свое майское решение о дополнительном выпуске акций на более чем 117 миллионов рублей в рамках приобретения "Хоум банка".
В середине августа управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос сообщил, что юридическое присоединение "Хоум банка" к Совкомбанку завершится в первом полугодии 2025 года. Также он тогда рассказал, что банки пересмотрели условия сделки: теперь предполагается, что 90% будет оплачено в первом квартале 2025 года за счет допэмиссии акций Совкомбанка, а 10% уже уплачено деньгами в текущем году.
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