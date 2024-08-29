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В Калмыкии столкнулись две легковушки, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.08.2024
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19:59 29.08.2024 (обновлено: 20:46 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/avariya-1969325733.html
В Калмыкии столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
В Калмыкии столкнулись две легковушки, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.08.2024
В Калмыкии столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
Десять человек госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:59
2024-08-29T20:46
происшествия
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россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Десять человек госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает ГУМЧС России по республике.Авария произошла в четверг на 10-м км автодороги Адык - Яшкуль. Столкнулись два легковых автомобиля."По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей, травмированы 10 человек, госпитализированы в БУ РК "Яшкульская РБ", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
В Калмыкии столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

В Калмыкии столкнулись две легковушки, госпитализировали 10 человек

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КалмыкияДТП на 10-м км автодороги Адык – Яшкуль
ДТП на 10-м км автодороги Адык – Яшкуль - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
ДТП на 10-м км автодороги Адык – Яшкуль
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Десять человек госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает ГУМЧС России по республике.
Авария произошла в четверг на 10-м км автодороги Адык - Яшкуль. Столкнулись два легковых автомобиля.
"По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей, травмированы 10 человек, госпитализированы в БУ РК "Яшкульская РБ", - говорится в сообщении.
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