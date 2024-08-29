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В Подмосковье два подростка на электросамокатах столкнулись с автомобилем
В Подмосковье два подростка на электросамокатах столкнулись с автомобилем - РИА Новости, 29.08.2024
В Подмосковье два подростка на электросамокатах столкнулись с автомобилем
Двое подростков на электросамокатах столкнулись на дороге с легковым автомобилем в Балашихе, одного из них госпитализовали, сообщает в четверг подмосковная... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:51
2024-08-29T16:51
2024-08-29T16:51
происшествия
авто
балашиха
заречный
гибдд мвд рф
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Двое подростков на электросамокатах столкнулись на дороге с легковым автомобилем в Балашихе, одного из них госпитализовали, сообщает в четверг подмосковная полиция. "Двадцать восьмого августа возле одного из домов, расположенных на улице Заречная (в Балашихе – ред.), произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, двое подростков на электросамокате выехали на проезжую часть автодороги, где совершили столкновение с легковым автомобилем", - говорится в Telegram-канале ведомства. В результате ДТП один из подростков попал в больницу с травмами. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, балашиха, заречный, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Балашиха, Заречный, ГИБДД МВД РФ, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Подмосковье два подростка на электросамокатах столкнулись с автомобилем
В Балашихе два подростка на электросамокатах столкнулись с легковушкой