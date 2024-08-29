https://ria.ru/20240829/avariya-1969283330.html

В Подмосковье два подростка на электросамокатах столкнулись с автомобилем

В Подмосковье два подростка на электросамокатах столкнулись с автомобилем - РИА Новости, 29.08.2024

В Подмосковье два подростка на электросамокатах столкнулись с автомобилем

Двое подростков на электросамокатах столкнулись на дороге с легковым автомобилем в Балашихе, одного из них госпитализовали, сообщает в четверг подмосковная... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:51

2024-08-29T16:51

2024-08-29T16:51

происшествия

авто

балашиха

заречный

гибдд мвд рф

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Двое подростков на электросамокатах столкнулись на дороге с легковым автомобилем в Балашихе, одного из них госпитализовали, сообщает в четверг подмосковная полиция. "Двадцать восьмого августа возле одного из домов, расположенных на улице Заречная (в Балашихе – ред.), произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, двое подростков на электросамокате выехали на проезжую часть автодороги, где совершили столкновение с легковым автомобилем", - говорится в Telegram-канале ведомства. В результате ДТП один из подростков попал в больницу с травмами. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240722/moskva-1961173481.html

балашиха

заречный

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происшествия, авто, балашиха, заречный, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом