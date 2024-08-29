Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье два подростка на электросамокатах столкнулись с автомобилем - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/avariya-1969283330.html
В Подмосковье два подростка на электросамокатах столкнулись с автомобилем
В Подмосковье два подростка на электросамокатах столкнулись с автомобилем - РИА Новости, 29.08.2024
В Подмосковье два подростка на электросамокатах столкнулись с автомобилем
Двое подростков на электросамокатах столкнулись на дороге с легковым автомобилем в Балашихе, одного из них госпитализовали, сообщает в четверг подмосковная... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:51
2024-08-29T16:51
происшествия
авто
балашиха
заречный
гибдд мвд рф
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Двое подростков на электросамокатах столкнулись на дороге с легковым автомобилем в Балашихе, одного из них госпитализовали, сообщает в четверг подмосковная полиция. "Двадцать восьмого августа возле одного из домов, расположенных на улице Заречная (в Балашихе – ред.), произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, двое подростков на электросамокате выехали на проезжую часть автодороги, где совершили столкновение с легковым автомобилем", - говорится в Telegram-канале ведомства. В результате ДТП один из подростков попал в больницу с травмами. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240722/moskva-1961173481.html
балашиха
заречный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, балашиха, заречный, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Балашиха, Заречный, ГИБДД МВД РФ, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Подмосковье два подростка на электросамокатах столкнулись с автомобилем

В Балашихе два подростка на электросамокатах столкнулись с легковушкой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Двое подростков на электросамокатах столкнулись на дороге с легковым автомобилем в Балашихе, одного из них госпитализовали, сообщает в четверг подмосковная полиция.
"Двадцать восьмого августа возле одного из домов, расположенных на улице Заречная (в Балашихе – ред.), произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, двое подростков на электросамокате выехали на проезжую часть автодороги, где совершили столкновение с легковым автомобилем", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате ДТП один из подростков попал в больницу с травмами. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Москве мужчина на электросамокате наехал на ребенка и его няню
22 июля, 12:08
 
ПроисшествияАвтоБалашихаЗаречныйГИБДД МВД РФСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала