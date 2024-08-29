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Харрис опережает Трампа в рейтинге поддержки избирателей, показал опрос - РИА Новости, 29.08.2024
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17:55 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/amerika-1969301998.html
Харрис опережает Трампа в рейтинге поддержки избирателей, показал опрос
Харрис опережает Трампа в рейтинге поддержки избирателей, показал опрос - РИА Новости, 29.08.2024
Харрис опережает Трампа в рейтинге поддержки избирателей, показал опрос
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа в рейтинге поддержки... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:55
2024-08-29T17:55
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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа в рейтинге поддержки избирателей с результатом 48% против 43%, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом. Согласно данным исследования, Харрис удалось заручиться значительной поддержкой со стороны молодых избирателей, а также темнокожего населения и выходцев из Латинской Америки. Так, уровень поддержки действующего вице-президента составляет 49% по сравнению с 36% поддержки Трампа среди респондентов в возрасте от 18 до 34 лет. Среди темнокожих избирателей сторонниками Харрис являются 76% против 12%, высказавшихся за кандидата от республиканцев. Мнения респондентов с латиноамериканскими корнями, в свою очередь, разделились в пропорции 53% - за Харрис и 37% - за Трампа. В опросе принимали участие 1000 вероятных избирателей в период с 25 по 28 августа. Допустимая погрешность результата составила 3,1%. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, латинская америка, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Латинская Америка, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис опережает Трампа в рейтинге поддержки избирателей, показал опрос

USA Today: Харрис поддерживают 48% избирателей, Трампа 43%

© AP Photo / Paul SancyaКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа в рейтинге поддержки избирателей с результатом 48% против 43%, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом.
Согласно данным исследования, Харрис удалось заручиться значительной поддержкой со стороны молодых избирателей, а также темнокожего населения и выходцев из Латинской Америки.
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Так, уровень поддержки действующего вице-президента составляет 49% по сравнению с 36% поддержки Трампа среди респондентов в возрасте от 18 до 34 лет. Среди темнокожих избирателей сторонниками Харрис являются 76% против 12%, высказавшихся за кандидата от республиканцев. Мнения респондентов с латиноамериканскими корнями, в свою очередь, разделились в пропорции 53% - за Харрис и 37% - за Трампа.
В опросе принимали участие 1000 вероятных избирателей в период с 25 по 28 августа. Допустимая погрешность результата составила 3,1%.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАЛатинская АмерикаКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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