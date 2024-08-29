Харрис опережает Трампа в рейтинге поддержки избирателей, показал опрос
USA Today: Харрис поддерживают 48% избирателей, Трампа 43%
© AP Photo / Paul SancyaКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа в рейтинге поддержки избирателей с результатом 48% против 43%, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом.
Согласно данным исследования, Харрис удалось заручиться значительной поддержкой со стороны молодых избирателей, а также темнокожего населения и выходцев из Латинской Америки.
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Так, уровень поддержки действующего вице-президента составляет 49% по сравнению с 36% поддержки Трампа среди респондентов в возрасте от 18 до 34 лет. Среди темнокожих избирателей сторонниками Харрис являются 76% против 12%, высказавшихся за кандидата от республиканцев. Мнения респондентов с латиноамериканскими корнями, в свою очередь, разделились в пропорции 53% - за Харрис и 37% - за Трампа.
В опросе принимали участие 1000 вероятных избирателей в период с 25 по 28 августа. Допустимая погрешность результата составила 3,1%.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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