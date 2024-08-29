https://ria.ru/20240829/alabushevo-1969086233.html

Более 10 масштабных промобъектов строятся на территории "Алабушево"

Более 10 масштабных промобъектов строятся на территории "Алабушево" - РИА Новости, 29.08.2024

Более 10 масштабных промобъектов строятся на территории "Алабушево"

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" на территории "Алабушево" площадью 120 тыс. кв. м. строятся четырнадцать масштабных промышленных объектов, РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:13

2024-08-29T09:13

2024-08-29T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

москва

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" на территории "Алабушево" площадью 120 тыс. кв. м. строятся четырнадцать масштабных промышленных объектов, сообщил замемэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Сегодня на 290 тыс. кв. м. уже расположены свыше пятидесяти предприятий, более тридцати из них являются резидентами ОЭЗ. Компании, выпускающие микроэлектронику, мед- и фармпрепараты, уже трудоустроили свыше 3,8 тыс. человек. Благодаря расширению действующих или появлению новых производств в следующем году появятся еще порядка 2 тыс. рабочих мест."По поручению Сергея Собянина идет активное развитие научно-промышленного потенциала столицы. Всего к концу 2024 года на площадке “Алабушево” ОЭЗ “Технополис Москва” будет сдано более 120 тыс. кв. м. промплощадей. Сегодня здесь возводится четырнадцать объектов, из которых одиннадцать — с привлечением средств инвесторов. На данный момент полностью завершено возведение 2 заводов общей площадью около 20 тыс. кв. м. — “Элта”, “Ди Вай Технолоджис”, также почти готов производственный корпус площадью четырнадцать тыс. кв. м. еще одного предприятия - “Совэлмаш”", – отметил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По его словам, на площадке “Алабушево” будут выпускать глюкометры, автомобильную электронику, электротехнику, общепромышленные и тяговые двигатели.В 3-ем квартале текущего года предприятие "Исткомпис Рус" начнет выпуск сим-карт в новом промкорпусе площадью свыше 2 тыс. кв. м. На сегодняшний день строительство объекта закончено, ведется благоустройство и аппаратное оснащение.Компания "Генериум-Некст" к концу текущего года начнет производство медпрепаратов для лечения наследственных и редких заболеваний. Предприятие занимает 29 тыс. кв. м. территории. Стоимость инвестпроекта составляет порядка 4 млрд руб. Также в "Алабушево" уже два года работает цех по вторичной упаковке лекарств. Мощность производства – свыше 150 тыс. препаратов ежегодно."Сегодня на площадке “Алабушево” разворачивается масштабный кластер по производству лекарств, в первую очередь жизненно важных: наибольшая часть из них никогда не производилась в РФ. Здесь будет работать 8 ведущих фармпредприятий России, с 2 из которых было заключено соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2024", – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.Он пояснил, что с компанией "Россиум Био" достигнута договоренность о строительстве завода по выпуску препаратов для лечения орфанных, генетических и онкологических заболеваний. Это более одной тысячи новых рабочих мест, около 44,7 млрд рублей инвестиций. Кроме того, компания "Фармстандарт" построит в "Алабушево" первый в России завод по производству базовых препаратов из плазмы крови человека — альбумина и иммуноглобулина. Это позволит создать порядка шестиста новых рабочих мест и вложить в экономику Москвы восемнадцать млрд руб.Также в "Алабушево" до конца текущего года откроют первую очередь современного лабораторно-производственного корпуса №5, под который выделено более 26 тыс. кв. м., говорится в сообщении.Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что для увеличения промплощадей необходимо увеличить энергомощности. Во 2-ом квартале этого года введена в эксплуатацию 3-ья очередь электроснабжения мощностью 51 МВт — это 96 км кабелей и 9 тепловых пунктов. Все подстанции работают, все разрешения получены. Кроме того, производители лекарств "Велфарм-М", "Р-Опра", "Биокад", которые реализуется 4 офсетных контракта с Москвой, подключены к новым газовым сетям.ОЭЗ "Технополис Москва" — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 280 гектаров. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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максим ликсутов , москва