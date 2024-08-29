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В Кремле назвали передачу Киеву доходов от российских активов воровством

В Кремле назвали передачу Киеву доходов от российских активов воровством - РИА Новости, 29.08.2024

В Кремле назвали передачу Киеву доходов от российских активов воровством

Передача Киеву Евросоюзом 1,4 миллиарда евро: это воровство, которое будет иметь юридические последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:49

2024-08-29T12:49

2024-08-29T12:49

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

дмитрий песков

жозеп боррель

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Передача Киеву Евросоюзом 1,4 миллиарда евро: это воровство, которое будет иметь юридические последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС уже начал направлять доходы от замороженных активов РФ на оплату военных поставок Украине, уже переведены 1,4 миллиарда евро. Глава евродипломатии добавил, что ЕС меняет логику помощи Киеву, заменяя возмещение странам союза финансирования за уже проплаченные военные поставки на предварительное финансирование таких закупок из доходов от иммобилизованных российских активов. "Мы уже говорили, это незаконные действия, они обязательно будут иметь юридические последствия, это ничто иное, как незаконная экспроприация, по-русски говоря - воровство наших денег", - сказал Песков, комментируя заявления Борреля.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

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Ольга Фомченкова

киев, россия, украина, дмитрий песков, жозеп боррель, евросоюз, экономика