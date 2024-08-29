https://ria.ru/20240829/aksenov-1969227674.html

Глава Крыма призвал положить конец нелегальной миграции

Глава Крыма призвал положить конец нелегальной миграции - РИА Новости, 29.08.2024

Глава Крыма призвал положить конец нелегальной миграции

Нелегальной миграции в Россию, которая становится почвой для вербовки украинскими спецслужбами, необходимо положить конец, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:43

2024-08-29T14:43

2024-08-29T14:43

здоровье - общество

россия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Нелегальной миграции в Россию, которая становится почвой для вербовки украинскими спецслужбами, необходимо положить конец, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. "Никакой необходимости завозить такое количество мигрантов из стран, где поддерживается русофобская политика нет. Это точно контрпродуктивно, во-вторых, это почва для вербовки теми же украинскими спецслужбами... Прекратить необходимо эту практику", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Он добавил, что правительство Крыма и новый состав регионального парламента предложат новые меры контроля в этой области, прежде всего в отношении ответственных лиц, выдающих разрешение на въезд мигрантов. "Пока будет продолжаться безнаказанность (ответственных лиц - ред.) и не будут даны оценки в публичном поле, все принимаемые меры являются временными. Считаю что поголовно надо спросить со всех сотрудников, кто участвовал в допуске в страну нелегальных мигрантов, чьи подписи стоят" , - сказал глава республики.

https://ria.ru/20240418/konstantinov-1940700601.html

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здоровье - общество, россия, сергей аксенов (политик)