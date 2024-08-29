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Глава Крыма призвал положить конец нелегальной миграции - РИА Новости, 29.08.2024
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14:43 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/aksenov-1969227674.html
Глава Крыма призвал положить конец нелегальной миграции
Глава Крыма призвал положить конец нелегальной миграции - РИА Новости, 29.08.2024
Глава Крыма призвал положить конец нелегальной миграции
Нелегальной миграции в Россию, которая становится почвой для вербовки украинскими спецслужбами, необходимо положить конец, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:43
2024-08-29T14:43
здоровье - общество
россия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Нелегальной миграции в Россию, которая становится почвой для вербовки украинскими спецслужбами, необходимо положить конец, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. "Никакой необходимости завозить такое количество мигрантов из стран, где поддерживается русофобская политика нет. Это точно контрпродуктивно, во-вторых, это почва для вербовки теми же украинскими спецслужбами... Прекратить необходимо эту практику", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Он добавил, что правительство Крыма и новый состав регионального парламента предложат новые меры контроля в этой области, прежде всего в отношении ответственных лиц, выдающих разрешение на въезд мигрантов. "Пока будет продолжаться безнаказанность (ответственных лиц - ред.) и не будут даны оценки в публичном поле, все принимаемые меры являются временными. Считаю что поголовно надо спросить со всех сотрудников, кто участвовал в допуске в страну нелегальных мигрантов, чьи подписи стоят" , - сказал глава республики.
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здоровье - общество, россия, сергей аксенов (политик)
Здоровье - Общество, Россия, Сергей Аксенов (политик)
Глава Крыма призвал положить конец нелегальной миграции

Аксенов заявил, что нелегальная миграция служит почвой для украинской вербовки

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Нелегальной миграции в Россию, которая становится почвой для вербовки украинскими спецслужбами, необходимо положить конец, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Никакой необходимости завозить такое количество мигрантов из стран, где поддерживается русофобская политика нет. Это точно контрпродуктивно, во-вторых, это почва для вербовки теми же украинскими спецслужбами... Прекратить необходимо эту практику", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Он добавил, что правительство Крыма и новый состав регионального парламента предложат новые меры контроля в этой области, прежде всего в отношении ответственных лиц, выдающих разрешение на въезд мигрантов.
"Пока будет продолжаться безнаказанность (ответственных лиц - ред.) и не будут даны оценки в публичном поле, все принимаемые меры являются временными. Считаю что поголовно надо спросить со всех сотрудников, кто участвовал в допуске в страну нелегальных мигрантов, чьи подписи стоят" , - сказал глава республики.
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