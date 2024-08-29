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Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области
Спецназ "Ахмат" провел тяжелые бои на двух участках в Курской области, противник понес большие потери, сообщил командир отряда и замначальника Главного... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T04:31
2024-08-29T04:31
2024-08-29T10:33
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" провел тяжелые бои на двух участках в Курской области, противник понес большие потери, сообщил командир отряда и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в Telegram-канале. "Почти 11 часов шли у нас бои на двух участках. Хочу отметить, что, несмотря на то что было тяжело, ребята выстояли, героически сражаясь. Хочу отметить, что уничтожено очень большое количество живой силы противника", — сказал генерал-майор в видео. Он отметил, что уничтожено несколько единиц техники, в том числе артиллерия, автоматические гранатометы на станке и минометы. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено.По данным на 28 августа, за время боевых действий ВСУ потеряли здесь до семи тысяч военнослужащих, 74 танка.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области
Алаудинов: "Ахмат" почти 11 часов вел бои на двух участках в Курской области