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Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:31 29.08.2024 (обновлено: 10:33 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/akhmat-1969104091.html
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области
Спецназ "Ахмат" провел тяжелые бои на двух участках в Курской области, противник понес большие потери, сообщил командир отряда и замначальника Главного... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T04:31
2024-08-29T10:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" провел тяжелые бои на двух участках в Курской области, противник понес большие потери, сообщил командир отряда и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в Telegram-канале. "Почти 11 часов шли у нас бои на двух участках. Хочу отметить, что, несмотря на то что было тяжело, ребята выстояли, героически сражаясь. Хочу отметить, что уничтожено очень большое количество живой силы противника", — сказал генерал-майор в видео. Он отметил, что уничтожено несколько единиц техники, в том числе артиллерия, автоматические гранатометы на станке и минометы. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено.По данным на 28 августа, за время боевых действий ВСУ потеряли здесь до семи тысяч военнослужащих, 74 танка.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области

Алаудинов: "Ахмат" почти 11 часов вел бои на двух участках в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗамначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" провел тяжелые бои на двух участках в Курской области, противник понес большие потери, сообщил командир отряда и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в Telegram-канале.
"Почти 11 часов шли у нас бои на двух участках. Хочу отметить, что, несмотря на то что было тяжело, ребята выстояли, героически сражаясь. Хочу отметить, что уничтожено очень большое количество живой силы противника", — сказал генерал-майор в видео.
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Он отметил, что уничтожено несколько единиц техники, в том числе артиллерия, автоматические гранатометы на станке и минометы.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено.
По данным на 28 августа, за время боевых действий ВСУ потеряли здесь до семи тысяч военнослужащих, 74 танка.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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