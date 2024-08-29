https://ria.ru/20240829/abba-1969248338.html
Группа ABBA потребовала не использовать ее музыку в кампании Трампа
Группа ABBA потребовала не использовать ее музыку в кампании Трампа - РИА Новости, 29.08.2024
Группа ABBA потребовала не использовать ее музыку в кампании Трампа
Медиахолдинг Universal Music и участники группы ABBA потребовали прекратить использование музыки ABBA в предвыборной кампании кандидата в президенты США... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:57
2024-08-29T14:57
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Медиахолдинг Universal Music и участники группы ABBA потребовали прекратить использование музыки ABBA в предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявила РИА Новости руководитель пиар-отдела шведского подразделения Universal Music Фрида Скуг. "Вместе с участниками группы ABBA мы обнаружили, что на мероприятиях Трампа были выпущены видеоролики, в которых использовалась музыка ABBA, и поэтому мы потребовали немедленно удалить их и прекратить ее использование", - сказала собеседница агентства. По ее словам, медиахолдинг Universal Music и шведская звукозаписывающая компания Polar Music не получали запросов на использование музыки ABBA, поэтому Трампу не было выдано какого-либо разрешения или лицензии. Шведские СМИ пишут, что в ходе предвыборного мероприятия Трампа в Миннесоте звучали песни ABBA "The Winner Takes It All", "Money, Money Money" и "Dancing Queen". Группа ABBA присоединилась к исполнителям, требующим, чтобы Трамп прекратил использовать их музыку публично. Среди них, как пишут шведские СМИ, певицы Селин Дион, Рианна, лидер группы E Street Band Брюс Спрингстин и певец Нил Янг. Ранее семья американского музыканта Айзека Хейза сообщила, что подает иск против Трампа и его предвыборного штаба за то, что Трамп в течение двух лет без разрешения использовал песню артиста на предвыборных митингах.
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сша, дональд трамп, abba, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Дональд Трамп, ABBA, В мире, Выборы президента США — 2024, Шоубиз
Группа ABBA потребовала не использовать ее музыку в кампании Трампа
Участники группы ABBA потребовали от Трампа прекратить использование их музыки
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Медиахолдинг Universal Music и участники группы ABBA потребовали прекратить использование музыки ABBA в предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявила РИА Новости руководитель пиар-отдела шведского подразделения Universal Music Фрида Скуг.
"Вместе с участниками группы ABBA мы обнаружили, что на мероприятиях Трампа были выпущены видеоролики, в которых использовалась музыка ABBA, и поэтому мы потребовали немедленно удалить их и прекратить ее использование", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, медиахолдинг Universal Music и шведская звукозаписывающая компания Polar Music не получали запросов на использование музыки ABBA, поэтому Трампу не было выдано какого-либо разрешения или лицензии.
Шведские СМИ пишут, что в ходе предвыборного мероприятия Трампа в Миннесоте звучали песни ABBA "The Winner Takes It All", "Money, Money Money" и "Dancing Queen".
Группа ABBA присоединилась к исполнителям, требующим, чтобы Трамп прекратил использовать их музыку публично. Среди них, как пишут шведские СМИ, певицы Селин Дион
, Рианна
, лидер группы E Street Band Брюс Спрингстин
и певец Нил Янг.
Ранее семья американского музыканта Айзека Хейза сообщила, что подает иск против Трампа и его предвыборного штаба за то, что Трамп в течение двух лет без разрешения использовал песню артиста на предвыборных митингах.