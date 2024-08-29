Рейтинг@Mail.ru
Группа ABBA потребовала не использовать ее музыку в кампании Трампа - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:57 29.08.2024 (обновлено: 15:07 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/abba-1969248338.html
Группа ABBA потребовала не использовать ее музыку в кампании Трампа
Группа ABBA потребовала не использовать ее музыку в кампании Трампа - РИА Новости, 29.08.2024
Группа ABBA потребовала не использовать ее музыку в кампании Трампа
Медиахолдинг Universal Music и участники группы ABBA потребовали прекратить использование музыки ABBA в предвыборной кампании кандидата в президенты США... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:57
2024-08-29T15:07
сша
дональд трамп
abba
в мире
выборы президента сша — 2024
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_179:0:2892:1526_1920x0_80_0_0_3ec5ea3a5eac595a3b8d781111796940.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Медиахолдинг Universal Music и участники группы ABBA потребовали прекратить использование музыки ABBA в предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявила РИА Новости руководитель пиар-отдела шведского подразделения Universal Music Фрида Скуг. "Вместе с участниками группы ABBA мы обнаружили, что на мероприятиях Трампа были выпущены видеоролики, в которых использовалась музыка ABBA, и поэтому мы потребовали немедленно удалить их и прекратить ее использование", - сказала собеседница агентства. По ее словам, медиахолдинг Universal Music и шведская звукозаписывающая компания Polar Music не получали запросов на использование музыки ABBA, поэтому Трампу не было выдано какого-либо разрешения или лицензии. Шведские СМИ пишут, что в ходе предвыборного мероприятия Трампа в Миннесоте звучали песни ABBA "The Winner Takes It All", "Money, Money Money" и "Dancing Queen". Группа ABBA присоединилась к исполнителям, требующим, чтобы Трамп прекратил использовать их музыку публично. Среди них, как пишут шведские СМИ, певицы Селин Дион, Рианна, лидер группы E Street Band Брюс Спрингстин и певец Нил Янг. Ранее семья американского музыканта Айзека Хейза сообщила, что подает иск против Трампа и его предвыборного штаба за то, что Трамп в течение двух лет без разрешения использовал песню артиста на предвыборных митингах.
https://ria.ru/20240829/fb-1969012341.html
https://ria.ru/20240828/perepalka-1968880132.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_636e5dbebe6f7e0ee4b9ab5b4b95fde0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, abba, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Дональд Трамп, ABBA, В мире, Выборы президента США — 2024, Шоубиз
Группа ABBA потребовала не использовать ее музыку в кампании Трампа

Участники группы ABBA потребовали от Трампа прекратить использование их музыки

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Медиахолдинг Universal Music и участники группы ABBA потребовали прекратить использование музыки ABBA в предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявила РИА Новости руководитель пиар-отдела шведского подразделения Universal Music Фрида Скуг.
"Вместе с участниками группы ABBA мы обнаружили, что на мероприятиях Трампа были выпущены видеоролики, в которых использовалась музыка ABBA, и поэтому мы потребовали немедленно удалить их и прекратить ее использование", - сказала собеседница агентства.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Граната в свой же окоп. Байдена и Харрис предал важный соратник
29 августа, 08:00
По ее словам, медиахолдинг Universal Music и шведская звукозаписывающая компания Polar Music не получали запросов на использование музыки ABBA, поэтому Трампу не было выдано какого-либо разрешения или лицензии.
Шведские СМИ пишут, что в ходе предвыборного мероприятия Трампа в Миннесоте звучали песни ABBA "The Winner Takes It All", "Money, Money Money" и "Dancing Queen".
Группа ABBA присоединилась к исполнителям, требующим, чтобы Трамп прекратил использовать их музыку публично. Среди них, как пишут шведские СМИ, певицы Селин Дион, Рианна, лидер группы E Street Band Брюс Спрингстин и певец Нил Янг.
Ранее семья американского музыканта Айзека Хейза сообщила, что подает иск против Трампа и его предвыборного штаба за то, что Трамп в течение двух лет без разрешения использовал песню артиста на предвыборных митингах.
Сотрудники ФБР и полиции США - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В Вашингтоне два сотрудника штаба Трампа вступили в перепалку, пишут СМИ
28 августа, 06:23
 
ШоубизСШАДональд ТрампABBAВ миреВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала