Группа ABBA потребовала не использовать ее музыку в кампании Трампа

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Медиахолдинг Universal Music и участники группы ABBA потребовали прекратить использование музыки ABBA в предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявила РИА Новости руководитель пиар-отдела шведского подразделения Universal Music Фрида Скуг. "Вместе с участниками группы ABBA мы обнаружили, что на мероприятиях Трампа были выпущены видеоролики, в которых использовалась музыка ABBA, и поэтому мы потребовали немедленно удалить их и прекратить ее использование", - сказала собеседница агентства. По ее словам, медиахолдинг Universal Music и шведская звукозаписывающая компания Polar Music не получали запросов на использование музыки ABBA, поэтому Трампу не было выдано какого-либо разрешения или лицензии. Шведские СМИ пишут, что в ходе предвыборного мероприятия Трампа в Миннесоте звучали песни ABBA "The Winner Takes It All", "Money, Money Money" и "Dancing Queen". Группа ABBA присоединилась к исполнителям, требующим, чтобы Трамп прекратил использовать их музыку публично. Среди них, как пишут шведские СМИ, певицы Селин Дион, Рианна, лидер группы E Street Band Брюс Спрингстин и певец Нил Янг. Ранее семья американского музыканта Айзека Хейза сообщила, что подает иск против Трампа и его предвыборного штаба за то, что Трамп в течение двух лет без разрешения использовал песню артиста на предвыборных митингах.

