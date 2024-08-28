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Ростову-на-Дону присвоили звание "Лидер общественной дипломатии"

Ростову-на-Дону присвоили звание "Лидер общественной дипломатии" - РИА Новости, 28.08.2024

Ростову-на-Дону присвоили звание "Лидер общественной дипломатии"

Городу Ростову-на-Дону присвоили звание "Лидер общественной дипломатии" за заслуги в развитии побратимских отношений, сообщил журналистам глава администрации... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T20:12

2024-08-28T20:12

2024-08-28T20:12

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг — РИА Новости. Городу Ростову-на-Дону присвоили звание "Лидер общественной дипломатии" за заслуги в развитии побратимских отношений, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. Во вторник на площадке "Экспоцентра" в Москве стартовал VI Международный муниципальный форум стран БРИКС, в котором принимают участие делегации из 126 стран, а также делегация Ростова-на-Дону. На площадке форума глава администрации города встретился с членом правления международной ассоциации "Породненные города" Александром Беловым. "Из рук Александра Белова получил диплом о присвоении Ростову-на-Дону почетного звания "Лидер общественной дипломатии" в категории "крупные города" за выдающиеся заслуги в развитии побратимских отношений", - сказал Логвиненко. Он напомнил, что Ростов-на-Дону является членом ассоциации с 1991 года, и принимает активное участие во всех международных мероприятиях. Также в рамках форума ростовская делегация встретилась с представителями мэрии столицы Кубы - Гаваны. "Обсудили с зарубежными коллегами сотрудничество в таких отраслях, как образование, культура, спорт и экономика. У Ростова и Гаваны много общего", - сказал глава администрации Ростова-на-Дону. Он привел в пример бокс, который является спортом номер один на Кубе и популярен в Ростове. Также состоялись встречи с послом международного муниципального форума БРИКС в Бразилии Деваниром Кавальканте, с которым обсуждались вопросы сотрудничества с крупнейшими бразильскими городами: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Сальвадором и Форталезой. "Бразилия сегодня - перспективный стратегический партнер России. Межмуниципальные связи могут развиваться по самым различным направлениям: торгово-экономическое сотрудничество, образование, культура, спорт", - отметил Логвиненко. Еще одна встреча состоялась с делегацией турецкого города-побратима Анталии, на которой обсуждались вопросы, связанные с программой празднования юбилея установления побратимских связей. В 2025 году Ростов-на-Дону и Анталия отпразднуют 30-летие дружбы и партнерства.

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, алексей логвиненко