https://ria.ru/20240828/zuev-1968909906.html

Замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии оставили под стражей

Замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии оставили под стражей - РИА Новости, 28.08.2024

Замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии оставили под стражей

Арестованный за взяточничество замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергей Зуев заключил досудебное соглашение, но остался под стражей, следует... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:44

2024-08-28T10:44

2024-08-28T10:44

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Арестованный за взяточничество замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергей Зуев заключил досудебное соглашение, но остался под стражей, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Зуев сотрудничает со следствием, он заключил досудебное соглашение, в связи с чем просил изменить ему меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, в виде домашнего ареста", - говорится в материалах. Тем не менее, Басманный суд Москвы продлил Зуеву срок ареста до 25 ноября, просьба мужчины о переводе под домашний арест была отклонена. Зуев был арестован в конце прошлого года в связи с двумя эпизодами получения взятки - в крупном и в особо крупном размере. Зуев занимает должность заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)