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Замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии оставили под стражей - РИА Новости, 28.08.2024
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10:44 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/zuev-1968909906.html
Замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии оставили под стражей
Замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии оставили под стражей - РИА Новости, 28.08.2024
Замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии оставили под стражей
Арестованный за взяточничество замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергей Зуев заключил досудебное соглашение, но остался под стражей, следует... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:44
2024-08-28T10:44
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Арестованный за взяточничество замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергей Зуев заключил досудебное соглашение, но остался под стражей, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Зуев сотрудничает со следствием, он заключил досудебное соглашение, в связи с чем просил изменить ему меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, в виде домашнего ареста", - говорится в материалах. Тем не менее, Басманный суд Москвы продлил Зуеву срок ареста до 25 ноября, просьба мужчины о переводе под домашний арест была отклонена. Зуев был арестован в конце прошлого года в связи с двумя эпизодами получения взятки - в крупном и в особо крупном размере. Зуев занимает должность заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии.
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии оставили под стражей

Замглавы отдела обеспечения спецназа Росгвардии Зуев продлили арест до 25 ноября

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Арестованный за взяточничество замначальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергей Зуев заключил досудебное соглашение, но остался под стражей, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Зуев сотрудничает со следствием, он заключил досудебное соглашение, в связи с чем просил изменить ему меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, в виде домашнего ареста", - говорится в материалах.
Тем не менее, Басманный суд Москвы продлил Зуеву срок ареста до 25 ноября, просьба мужчины о переводе под домашний арест была отклонена.
Зуев был арестован в конце прошлого года в связи с двумя эпизодами получения взятки - в крупном и в особо крупном размере. Зуев занимает должность заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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