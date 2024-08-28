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Латвийские журналисты незаконно побывали в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
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13:04 28.08.2024 (обновлено: 13:28 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/zhurnalisty-1968953275.html
Латвийские журналисты незаконно побывали в Курской области
Латвийские журналисты незаконно побывали в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
Латвийские журналисты незаконно побывали в Курской области
Новая группа западных журналистов, на этот раз сотрудники латвийского телеканала Latvian Television*, внесенного в перечень СМИ, в отношении которых введены... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:04
2024-08-28T13:28
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новая группа западных журналистов, на этот раз сотрудники латвийского телеканала Latvian Television*, внесенного в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно побывали на территории Курской области и опубликовали об этом материал. Как следует из публикации, съемочная группа телеканала в сопровождении украинских военных въехала на территорию города Суджа Курской области, который ранее подвергся нападению ВСУ. Латвийские журналисты записали там репортаж, который был опубликован на сайте телеканала. Когда именно состоялась поездка, не сообщается. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения журналистов стран Запада в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникших на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ЦОС ФСБ РФ сообщил в минувший четверг, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Санкция по данной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6600 человек, 73 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Телеканал внесен в перечень СМИ, чье вещание и доступ в интернет в России ограничены
https://ria.ru/20240827/delo-1968670709.html
https://ria.ru/20240822/zhurnalist-1967899082.html
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россия
курская область
суджа
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96
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Латвийские журналисты незаконно побывали в Курской области

Сотрудники запрещенного в РФ телеканала LT незаконно побывали в Курской области

Кадр репортажа сотрудников латвийского телеканала Latvian Television*, внесенного в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, с территории Курской области
Кадр репортажа сотрудников латвийского телеканала Latvian Television*, внесенного в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, с территории Курской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Кадр репортажа сотрудников латвийского телеканала Latvian Television*, внесенного в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, с территории Курской области
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новая группа западных журналистов, на этот раз сотрудники латвийского телеканала Latvian Television*, внесенного в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно побывали на территории Курской области и опубликовали об этом материал.
Как следует из публикации, съемочная группа телеканала в сопровождении украинских военных въехала на территорию города Суджа Курской области, который ранее подвергся нападению ВСУ. Латвийские журналисты записали там репортаж, который был опубликован на сайте телеканала. Когда именно состоялась поездка, не сообщается.
Кадр репортажа Николаса Коннолли из Суджи - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи
27 августа, 09:52
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения журналистов стран Запада в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.
Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникших на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
ЦОС ФСБ РФ сообщил в минувший четверг, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Санкция по данной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Американский журналист Ник Пейтон Уолш на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
CNN заявил, что его репортер приехал в Курскую область по приглашению Киева
22 августа, 20:57
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6600 человек, 73 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Телеканал внесен в перечень СМИ, чье вещание и доступ в интернет в России ограничены
Журналист американского издания Daily Beast Том Матч незаконно побывал на территории Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Журналист Daily Beast незаконно побывал в Курской области
24 августа, 19:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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