https://ria.ru/20240828/zhurnalisty-1968953275.html

Латвийские журналисты незаконно побывали в Курской области

Латвийские журналисты незаконно побывали в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024

Латвийские журналисты незаконно побывали в Курской области

Новая группа западных журналистов, на этот раз сотрудники латвийского телеканала Latvian Television*, внесенного в перечень СМИ, в отношении которых введены... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:04

2024-08-28T13:04

2024-08-28T13:28

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новая группа западных журналистов, на этот раз сотрудники латвийского телеканала Latvian Television*, внесенного в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно побывали на территории Курской области и опубликовали об этом материал. Как следует из публикации, съемочная группа телеканала в сопровождении украинских военных въехала на территорию города Суджа Курской области, который ранее подвергся нападению ВСУ. Латвийские журналисты записали там репортаж, который был опубликован на сайте телеканала. Когда именно состоялась поездка, не сообщается. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения журналистов стран Запада в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, также внесенной в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ, незаконно проникших на территорию России для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ЦОС ФСБ РФ сообщил в минувший четверг, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналистов Симоне Траини и Стефании Баттистини. Санкция по данной статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6600 человек, 73 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Телеканал внесен в перечень СМИ, чье вещание и доступ в интернет в России ограничены

https://ria.ru/20240827/delo-1968670709.html

https://ria.ru/20240822/zhurnalist-1967899082.html

https://ria.ru/20240824/zhurnalist-1968274027.html

россия

курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)