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Власти переселят жителей нескольких сел в Белгородской области
Власти переселят жителей нескольких сел в Белгородской области - РИА Новости, 28.08.2024
Власти переселят жителей нескольких сел в Белгородской области
Оперштаб Белгородской области принял решение отселить жителей нескольких сел из-за напряженной оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:13
2024-08-28T22:13
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Оперштаб Белгородской области принял решение отселить жителей нескольких сел из-за напряженной оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Приняли решение об отселении жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа. Закрыли въезд в село Вязовое Краснояружского района. Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только по разрешению администрации", — написал он.Кроме того, школы, находящиеся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области, будут работать дистанционно, указал Гладков.Накануне чиновник заявил, что ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Он отметил, что военные проводят плановые работы и призвал граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации.Из-за оперативной обстановки в регионе закрыты для въезда 35 населенных пунктов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
https://ria.ru/20240827/zaderzhanie-1968795199.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, брянская область, курская область
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Курская область
Власти переселят жителей нескольких сел в Белгородской области
Гладков: жителей сел Пороз, Дроновка, Старый Хутор и хутора Павловка отселят
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Оперштаб Белгородской области принял решение отселить жителей нескольких сел из-за напряженной оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Приняли решение об отселении жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа. Закрыли въезд в село Вязовое Краснояружского района. Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только по разрешению администрации", — написал он.
Кроме того, школы, находящиеся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области, будут работать дистанционно, указал Гладков.
Накануне чиновник заявил, что ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Он отметил, что военные проводят плановые работы и призвал граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации.
Из-за оперативной обстановки в регионе закрыты для въезда 35 населенных пунктов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ
6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
.