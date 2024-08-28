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Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице из-за жары
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице из-за жары - РИА Новости, 02.09.2024
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице из-за жары
Комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы избегать длительного пребывания на улице в среду из-за жары. РИА Новости, 02.09.2024
2024-08-28T09:46
2024-08-28T09:46
2024-09-02T14:44
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы избегать длительного пребывания на улице в среду из-за жары. "Сегодня в столице снова жарко. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 26 - плюс 28 градусов. Избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть внимательными и позаботиться о домашних животных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы избегать длительного пребывания на улице в среду из-за жары.
"Сегодня в столице снова жарко. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 26 - плюс 28 градусов. Избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что необходимо быть внимательными и позаботиться о домашних животных.