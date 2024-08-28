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Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице из-за жары - РИА Новости, 02.09.2024
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09:46 28.08.2024 (обновлено: 14:44 02.09.2024)
https://ria.ru/20240828/zhara-1969991981.html
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице из-за жары
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице из-за жары - РИА Новости, 02.09.2024
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице из-за жары
Комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы избегать длительного пребывания на улице в среду из-за жары. РИА Новости, 02.09.2024
2024-08-28T09:46
2024-09-02T14:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы избегать длительного пребывания на улице в среду из-за жары. "Сегодня в столице снова жарко. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 26 - плюс 28 градусов. Избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть внимательными и позаботиться о домашних животных.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице из-за жары

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЖенщины сидят на скамье в центре Москвы
Женщины сидят на скамье в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Женщины сидят на скамье в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы избегать длительного пребывания на улице в среду из-за жары.
"Сегодня в столице снова жарко. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 26 - плюс 28 градусов. Избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что необходимо быть внимательными и позаботиться о домашних животных.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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