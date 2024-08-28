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Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице из-за жары

Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице из-за жары - РИА Новости, 02.09.2024

Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице из-за жары

Комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы избегать длительного пребывания на улице в среду из-за жары. РИА Новости, 02.09.2024

2024-08-28T09:46

2024-08-28T09:46

2024-09-02T14:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы избегать длительного пребывания на улице в среду из-за жары. "Сегодня в столице снова жарко. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 26 - плюс 28 градусов. Избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть внимательными и позаботиться о домашних животных.

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы