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В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 28.08.2024
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции в морском районе возле острова Крит, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T20:40
2024-08-28T20:40
2024-08-28T20:40
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АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции в морском районе возле острова Крит, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Толчок магнитудой 5,2 произошел в 19.29 по местному времени (совпадает с московским), очаг находился на глубине 10 километров в 50 километрах от города Ретимно и в 15 километрах от острова Гавдос. По сообщениям СМИ, толчки ощущались во многих районах Крита. Информации о каком-либо ущербе от землетрясений нет, однако в некоторых домах упала домашняя утварь и посуда, сообщила мэр Гавдоса Лилиан Стефанаки Афинскому агентству новостей АМНА.
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в мире, крит (остров), греция
В мире, Крит (остров), Греция
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
У острова Крит в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции в морском районе возле острова Крит, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Толчок магнитудой 5,2 произошел в 19.29 по местному времени (совпадает с московским), очаг находился на глубине 10 километров в 50 километрах от города Ретимно и в 15 километрах от острова Гавдос.
По сообщениям СМИ, толчки ощущались во многих районах Крита.
Информации о каком-либо ущербе от землетрясений нет, однако в некоторых домах упала домашняя утварь и посуда, сообщила мэр Гавдоса Лилиан Стефанаки Афинскому агентству новостей АМНА.