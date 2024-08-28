https://ria.ru/20240828/zemletryasenie-1969069831.html

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 28.08.2024

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции в морском районе возле острова Крит, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T20:40

2024-08-28T20:40

2024-08-28T20:40

в мире

крит (остров)

греция

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АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции в морском районе возле острова Крит, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Толчок магнитудой 5,2 произошел в 19.29 по местному времени (совпадает с московским), очаг находился на глубине 10 километров в 50 километрах от города Ретимно и в 15 километрах от острова Гавдос. По сообщениям СМИ, толчки ощущались во многих районах Крита. Информации о каком-либо ущербе от землетрясений нет, однако в некоторых домах упала домашняя утварь и посуда, сообщила мэр Гавдоса Лилиан Стефанаки Афинскому агентству новостей АМНА.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

крит (остров)

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в мире, крит (остров), греция