https://ria.ru/20240828/zelenskiy-1969087109.html

"Билет в один конец". В США сделали заявление о Зеленском

"Билет в один конец". В США сделали заявление о Зеленском - РИА Новости, 28.08.2024

"Билет в один конец". В США сделали заявление о Зеленском

Владимир Зеленский в случае визита в Вашингтон может остаться в Соединенных Штатах из-за ухудшения положения на Украине, допустил бывший советник Пентагона... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T23:39

2024-08-28T23:39

2024-08-28T23:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир путин

вашингтон (штат)

россия

министерство обороны сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в случае визита в Вашингтон может остаться в Соединенных Штатах из-за ухудшения положения на Украине, допустил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Если он планирует визит в Вашингтон в следующем месяце, то это будет билет в один конец, потому что он не сможет вернуться. Вот насколько плохи дела на Украине", —отметил он.По словам полковника, нет никаких признаков того, что ситуация может измениться. Макгрегор добавил, что новые вооружения, определенно, не изменят ход конфликта."Вооруженные силы сами по себе фактически уничтожены", — резюмировал эксперт.В середине августа Служба внешней разведки России сообщила, что в Соединенных Штатах прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. По данным ведомства, американской элите также не нравится, что он предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины.На этом фоне администрация Белого дома предполагает развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации главы киевского режима, чтобы вынудить его покинуть пост, указали в СВР.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20240828/ukraina-1969069345.html

https://ria.ru/20240828/ukraina-1969062564.html

https://ria.ru/20240828/ukraina-1969022714.html

украина

вашингтон (штат)

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