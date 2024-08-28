https://ria.ru/20240828/zelenskiy-1969025080.html

"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского

"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского - РИА Новости, 28.08.2024

"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского

Владимир Зеленский живет в мире иллюзий из-за своего окружения, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:49

2024-08-28T16:49

2024-08-28T19:45

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский живет в мире иллюзий из-за своего окружения, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Он живет в Ла-ла Ленде. Непонятно, связано ли это с тем, что он напуган мыслью, что его уберут, если он согласится на какие-либо условия, или с тем, что ему дают плохие советы те люди, которые не хотят этого допустить", — отметил эксперт.По словам Уилкерсона, именно неспособность объективно оценить реальность заставляет главу киевского режима жертвовать лучшими солдатами в Курской области без какой-либо военной пользы.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240828/ssha-1969058840.html

https://ria.ru/20240828/repke-1968983208.html

сша

украина

россия

курская область

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