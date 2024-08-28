https://ria.ru/20240828/zelenskiy-1969025080.html
"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского
"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского - РИА Новости, 28.08.2024
"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского
Владимир Зеленский живет в мире иллюзий из-за своего окружения, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:49
2024-08-28T16:49
2024-08-28T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
россия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_d8486e37f9527d3484b9f26189539b58.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский живет в мире иллюзий из-за своего окружения, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Он живет в Ла-ла Ленде. Непонятно, связано ли это с тем, что он напуган мыслью, что его уберут, если он согласится на какие-либо условия, или с тем, что ему дают плохие советы те люди, которые не хотят этого допустить", — отметил эксперт.По словам Уилкерсона, именно неспособность объективно оценить реальность заставляет главу киевского режима жертвовать лучшими солдатами в Курской области без какой-либо военной пользы.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240828/ssha-1969058840.html
https://ria.ru/20240828/repke-1968983208.html
сша
украина
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2c7aed3fd30224e65122a1bfe63ae0d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США
"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского
Полковник Уилкерсон: Зеленский живет в мире иллюзий из-за своего окружения