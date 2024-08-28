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"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 28.08.2024 (обновлено: 19:45 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/zelenskiy-1969025080.html
"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского
"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского - РИА Новости, 28.08.2024
"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского
Владимир Зеленский живет в мире иллюзий из-за своего окружения, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:49
2024-08-28T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский живет в мире иллюзий из-за своего окружения, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Он живет в Ла-ла Ленде. Непонятно, связано ли это с тем, что он напуган мыслью, что его уберут, если он согласится на какие-либо условия, или с тем, что ему дают плохие советы те люди, которые не хотят этого допустить", — отметил эксперт.По словам Уилкерсона, именно неспособность объективно оценить реальность заставляет главу киевского режима жертвовать лучшими солдатами в Курской области без какой-либо военной пользы.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240828/ssha-1969058840.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США
"Ла-ла Ленд": в США рассказали о состоянии Зеленского

Полковник Уилкерсон: Зеленский живет в мире иллюзий из-за своего окружения

© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Yves Herman
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский живет в мире иллюзий из-за своего окружения, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
"Он живет в Ла-ла Ленде. Непонятно, связано ли это с тем, что он напуган мыслью, что его уберут, если он согласится на какие-либо условия, или с тем, что ему дают плохие советы те люди, которые не хотят этого допустить", — отметил эксперт.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Вчера, 19:15
По словам Уилкерсона, именно неспособность объективно оценить реальность заставляет главу киевского режима жертвовать лучшими солдатами в Курской области без какой-либо военной пользы.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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Вчера, 14:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы США
 
 
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