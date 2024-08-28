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Росстат оценил уровень реальных зарплат - РИА Новости, 28.08.2024
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19:33 28.08.2024
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Росстат оценил уровень реальных зарплат
Росстат оценил уровень реальных зарплат - РИА Новости, 28.08.2024
Росстат оценил уровень реальных зарплат
Реальные зарплаты в России в июне 2024 года замедлили рост до 6,2% в годовом выражении с майских 8,8%, по итогам первого полугодия выросли на 9,4%,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:33
2024-08-28T19:33
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в июне 2024 года замедлили рост до 6,2% в годовом выражении с майских 8,8%, по итогам первого полугодия выросли на 9,4%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По сравнению с предыдущим месяцем в июне реальные зарплаты в России выросли на 2,5%. Рост показателя по итогам второго квартала составил 7,8% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 89,1 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 15,3%; по сравнению с маем - на 3,2%. В январе-июне зарплаты в номинальном выражении выросли на 18,1% в годовом выражении.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат оценил уровень реальных зарплат

Росстат: реальные зарплаты по итогам первого полугодия выросли на 9,4%

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в июне 2024 года замедлили рост до 6,2% в годовом выражении с майских 8,8%, по итогам первого полугодия выросли на 9,4%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По сравнению с предыдущим месяцем в июне реальные зарплаты в России выросли на 2,5%. Рост показателя по итогам второго квартала составил 7,8% в годовом выражении.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 89,1 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 15,3%; по сравнению с маем - на 3,2%.
В январе-июне зарплаты в номинальном выражении выросли на 18,1% в годовом выражении.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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