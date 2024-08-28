https://ria.ru/20240828/zarplaty-1969060838.html

Росстат оценил уровень реальных зарплат

Росстат оценил уровень реальных зарплат - РИА Новости, 28.08.2024

Росстат оценил уровень реальных зарплат

Реальные зарплаты в России в июне 2024 года замедлили рост до 6,2% в годовом выражении с майских 8,8%, по итогам первого полугодия выросли на 9,4%,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:33

2024-08-28T19:33

2024-08-28T19:33

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в июне 2024 года замедлили рост до 6,2% в годовом выражении с майских 8,8%, по итогам первого полугодия выросли на 9,4%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По сравнению с предыдущим месяцем в июне реальные зарплаты в России выросли на 2,5%. Рост показателя по итогам второго квартала составил 7,8% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 89,1 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 15,3%; по сравнению с маем - на 3,2%. В январе-июне зарплаты в номинальном выражении выросли на 18,1% в годовом выражении.

https://ria.ru/20240828/bezrabotnye-1599982658.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)