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"Кульминация": на Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 28.08.2024 (обновлено: 22:35 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/zapad-1969044626.html
"Кульминация": на Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине
"Кульминация": на Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине - РИА Новости, 28.08.2024
"Кульминация": на Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине
Если Украина не пойдет на безоговорочную капитуляцию, конфликт может перерасти в войну между НАТО и Россией, заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:05
2024-08-28T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Если Украина не пойдет на безоговорочную капитуляцию, конфликт может перерасти в войну между НАТО и Россией, заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Осталось только два варианта: либо безоговорочная капитуляция Украины, либо прямая тотальная война НАТО против России", — сказал он.По словам Эскобара, атака ВСУ на курское приграничье и использование западного оружия для ударов вглубь российской территории может спровоцировать перенос конфликта за пределы Украины."Именно к этому мы и идем. Мы стоим прямо перед кульминацией, перед огромной развилкой. Все это чрезвычайно серьезно", — подчеркнул журналист.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
https://ria.ru/20240828/repke-1968983208.html
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в мире, сша, нато, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, курская область, днр, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Курская область, ДНР, Валерий Герасимов, Владимир Путин
"Кульминация": на Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине

Журналист Эскобар: если Украина не капитулирует, начнется мировая война

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Если Украина не пойдет на безоговорочную капитуляцию, конфликт может перерасти в войну между НАТО и Россией, заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Осталось только два варианта: либо безоговорочная капитуляция Украины, либо прямая тотальная война НАТО против России", — сказал он.
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По словам Эскобара, атака ВСУ на курское приграничье и использование западного оружия для ударов вглубь российской территории может спровоцировать перенос конфликта за пределы Украины.
«
"Именно к этому мы и идем. Мы стоим прямо перед кульминацией, перед огромной развилкой. Все это чрезвычайно серьезно", — подчеркнул журналист.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНАТОУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевКурская областьДНРВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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