https://ria.ru/20240828/zapad-1969044626.html

"Кульминация": на Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине

"Кульминация": на Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине - РИА Новости, 28.08.2024

"Кульминация": на Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине

Если Украина не пойдет на безоговорочную капитуляцию, конфликт может перерасти в войну между НАТО и Россией, заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:05

2024-08-28T18:05

2024-08-28T22:35

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Если Украина не пойдет на безоговорочную капитуляцию, конфликт может перерасти в войну между НАТО и Россией, заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Осталось только два варианта: либо безоговорочная капитуляция Украины, либо прямая тотальная война НАТО против России", — сказал он.По словам Эскобара, атака ВСУ на курское приграничье и использование западного оружия для ударов вглубь российской территории может спровоцировать перенос конфликта за пределы Украины."Именно к этому мы и идем. Мы стоим прямо перед кульминацией, перед огромной развилкой. Все это чрезвычайно серьезно", — подчеркнул журналист.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк.

https://ria.ru/20240828/repke-1968983208.html

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