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"Россия и Китай". На Западе увидели опасную тенденцию - РИА Новости, 28.08.2024
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16:45 28.08.2024 (обновлено: 16:56 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/zapad-1969024082.html
"Россия и Китай". На Западе увидели опасную тенденцию
"Россия и Китай". На Западе увидели опасную тенденцию - РИА Новости, 28.08.2024
"Россия и Китай". На Западе увидели опасную тенденцию
Запад теряет свой статус полюса силы, уступая место России и странам Азии, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:45
2024-08-28T16:56
в мире
россия
саудовская аравия
азия
виктор орбан
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Запад теряет свой статус полюса силы, уступая место России и странам Азии, пишет Foreign Policy."Мир переживает настоящие эпохальные перемены, поскольку все больше значимых центров власти и влияния оказываются за пределами досягаемости Запада. Это касается не только его явных соперников, таких как Россия и Китай, но и мнимых партнеров, таких как Индия, Турция и Саудовская Аравия, которые явно не намерены оставаться в плену западной власти", — пишет издание.Отмечается, что западные скептики несерьезно воспринимали блок БРИКС, который значительно расширился в 2024 году, приняв в свой состав Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Но Западу необходимо понять, что мировые реалии изменились, и приемы, издавна помогавшие ему сохранить влияние — как, например, упор на экономическую мощь "G7" для влияния на мировые дела, больше не работают, считает указывается в статье.В публикации отмечается, что мир стоит на пороге эпохи "беззападности", когда в центре исторического внимания оказалось проблемное прошлое отношений между западными и незападными странами. Например, Франция практически потеряла свое влияние в Западной Африке, где Мали и Нигер активно избавляются от влияния бывшего колонизатора.В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гегемония западных стран подошла к концу и сейчас формируется новый мировой порядок.Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется, и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932703882.html
https://ria.ru/20240616/ssha-1953117372.html
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в мире, россия, саудовская аравия, азия, виктор орбан, владимир путин, брикс, g7
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Азия, Виктор Орбан, Владимир Путин, БРИКС, G7
"Россия и Китай". На Западе увидели опасную тенденцию

FP: РФ и страны Востока и Азии отнимают у Запада статус гегемона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Запад теряет свой статус полюса силы, уступая место России и странам Азии, пишет Foreign Policy.
"Мир переживает настоящие эпохальные перемены, поскольку все больше значимых центров власти и влияния оказываются за пределами досягаемости Запада. Это касается не только его явных соперников, таких как Россия и Китай, но и мнимых партнеров, таких как Индия, Турция и Саудовская Аравия, которые явно не намерены оставаться в плену западной власти", — пишет издание.
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Отмечается, что западные скептики несерьезно воспринимали блок БРИКС, который значительно расширился в 2024 году, приняв в свой состав Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Но Западу необходимо понять, что мировые реалии изменились, и приемы, издавна помогавшие ему сохранить влияние — как, например, упор на экономическую мощь "G7" для влияния на мировые дела, больше не работают, считает указывается в статье.
В публикации отмечается, что мир стоит на пороге эпохи "беззападности", когда в центре исторического внимания оказалось проблемное прошлое отношений между западными и незападными странами. Например, Франция практически потеряла свое влияние в Западной Африке, где Мали и Нигер активно избавляются от влияния бывшего колонизатора.
В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гегемония западных стран подошла к концу и сейчас формируется новый мировой порядок.
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Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.
Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется, и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.
При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.
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