https://ria.ru/20240828/zapad-1968942391.html
Запад по уши залез в конфликт на Украине, заявил Песков
Запад по уши залез в конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.08.2024
Запад по уши залез в конфликт на Украине, заявил Песков
Страны коллективного Запада уже "по уши" залезли в конфликт на Украине и напрямую вовлечены в него, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:39
2024-08-28T12:39
2024-08-28T12:39
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Страны коллективного Запада уже "по уши" залезли в конфликт на Украине и напрямую вовлечены в него, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Многие страны, так называемого коллективного запада, напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью, и напрямую вовлечены в этот конфликт", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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украина, россия, дмитрий песков, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Запад по уши залез в конфликт на Украине, заявил Песков
Песков: страны коллективного Запада уже напрямую вовлечены в конфликт на Украине