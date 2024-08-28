https://ria.ru/20240828/zapad-1968942391.html

Запад по уши залез в конфликт на Украине, заявил Песков

Запад по уши залез в конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.08.2024

Запад по уши залез в конфликт на Украине, заявил Песков

Страны коллективного Запада уже "по уши" залезли в конфликт на Украине и напрямую вовлечены в него, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:39

2024-08-28T12:39

2024-08-28T12:39

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Страны коллективного Запада уже "по уши" залезли в конфликт на Украине и напрямую вовлечены в него, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Многие страны, так называемого коллективного запада, напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью, и напрямую вовлечены в этот конфликт", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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украина, россия, дмитрий песков, в мире