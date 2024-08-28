https://ria.ru/20240828/zakharova-1968884041.html

Захарова предупредила об угрозе эскалации на Ближнем Востоке

Захарова предупредила об угрозе эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.08.2024

Захарова предупредила об угрозе эскалации на Ближнем Востоке

Наращивание американского присутствия на Ближнем Востоке грозит эскалацией, заявила РИА Новости официальный предстатель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T07:20

2024-08-28T07:20

2024-08-28T07:40

в мире

ближний восток

сша

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мария захарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Наращивание американского присутствия на Ближнем Востоке грозит эскалацией, заявила РИА Новости официальный предстатель МИД России Мария Захарова. "Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке, в частности, в Восточном Средиземноморье, Красном море, зоне Персидского залива, несет угрозу дальнейшей эскалации. Достаточно напомнить, что начатая Вашингтоном в начале года якобы миротворческая операция "Страж процветания" вылилась в нанесение США и Великобританией ударов по территории Йемена и на практике привела лишь к обострению обстановки в этом районе мира. Убеждены, что страны региона могут самостоятельно решать имеющиеся проблемы и разногласия политико-дипломатическими средствами", — сказала Захарова.Ранее в СМИ появились сообщения, что США развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к любой непредвиденной ситуации.

https://ria.ru/20240827/izrail-1968856626.html

ближний восток

сша

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в мире, ближний восток, сша, россия, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году