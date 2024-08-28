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Захарова предупредила об угрозе эскалации на Ближнем Востоке
Захарова предупредила об угрозе эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.08.2024
Захарова предупредила об угрозе эскалации на Ближнем Востоке
Наращивание американского присутствия на Ближнем Востоке грозит эскалацией, заявила РИА Новости официальный предстатель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:20
2024-08-28T07:20
2024-08-28T07:40
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Наращивание американского присутствия на Ближнем Востоке грозит эскалацией, заявила РИА Новости официальный предстатель МИД России Мария Захарова. "Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке, в частности, в Восточном Средиземноморье, Красном море, зоне Персидского залива, несет угрозу дальнейшей эскалации. Достаточно напомнить, что начатая Вашингтоном в начале года якобы миротворческая операция "Страж процветания" вылилась в нанесение США и Великобританией ударов по территории Йемена и на практике привела лишь к обострению обстановки в этом районе мира. Убеждены, что страны региона могут самостоятельно решать имеющиеся проблемы и разногласия политико-дипломатическими средствами", — сказала Захарова.Ранее в СМИ появились сообщения, что США развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к любой непредвиденной ситуации.
https://ria.ru/20240827/izrail-1968856626.html
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в мире, ближний восток, сша, россия, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, США, Россия, Мария Захарова, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Захарова предупредила об угрозе эскалации на Ближнем Востоке
Захарова: наращивание присутствия США на Ближнем Востоке грозит эскалацией