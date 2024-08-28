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Захарова назвала опасной нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.08.2024
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06:52 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/zakharova-1968881512.html
Захарова назвала опасной нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке
Захарова назвала опасной нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.08.2024
Захарова назвала опасной нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке
Ближний Восток подошел к опасной черте, это чревато дальнейшей неконтролируемой эскалацией, вплоть до большой войны, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T06:52
2024-08-28T06:52
в мире
ближний восток
россия
сша
мария захарова
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ближний Восток подошел к опасной черте, это чревато дальнейшей неконтролируемой эскалацией, вплоть до большой войны, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что США развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к любой непредвиденной ситуации. Комментируя это, Захарова указала, что "коренные причины нынешней опасной эскалации на Ближнем Востоке связаны с неурегулированностью палестино-израильского конфликта и неспособностью международного сообщества остановить беспрецедентное кровопролитие в секторе Газа". "Это повлекло за собой резкое ухудшение военно-политической ситуации во всем регионе, прежде всего в израильско-ливанском приграничье, районе оккупированных Голанских высот и акваториях Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива", - сказала она. Захарова заметила, что "на новый уровень вышло противостояние между Израилем и Ираном". "Ближний Восток подошел к опасной черте, что чревато дальнейшей неконтролируемой эскалацией, вплоть до большой войны", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20240828/palestina-1968880526.html
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в мире, ближний восток, россия, сша, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Ближний Восток, Россия, США, Мария Захарова, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Захарова назвала опасной нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке

Захарова: Ближний Восток подошел к опасной черте, это чревато большой войной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ближний Восток подошел к опасной черте, это чревато дальнейшей неконтролируемой эскалацией, вплоть до большой войны, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что США развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к любой непредвиденной ситуации.
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Комментируя это, Захарова указала, что "коренные причины нынешней опасной эскалации на Ближнем Востоке связаны с неурегулированностью палестино-израильского конфликта и неспособностью международного сообщества остановить беспрецедентное кровопролитие в секторе Газа".
"Это повлекло за собой резкое ухудшение военно-политической ситуации во всем регионе, прежде всего в израильско-ливанском приграничье, районе оккупированных Голанских высот и акваториях Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива", - сказала она. Захарова заметила, что "на новый уровень вышло противостояние между Израилем и Ираном".
"Ближний Восток подошел к опасной черте, что чревато дальнейшей неконтролируемой эскалацией, вплоть до большой войны", - подчеркнула она.
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В миреБлижний ВостокРоссияСШАМария ЗахароваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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