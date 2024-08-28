https://ria.ru/20240828/zakharova-1968881512.html

Захарова назвала опасной нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке

Захарова назвала опасной нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.08.2024

Захарова назвала опасной нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке

Ближний Восток подошел к опасной черте, это чревато дальнейшей неконтролируемой эскалацией, вплоть до большой войны, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T06:52

2024-08-28T06:52

2024-08-28T06:52

в мире

ближний восток

россия

сша

мария захарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ближний Восток подошел к опасной черте, это чревато дальнейшей неконтролируемой эскалацией, вплоть до большой войны, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что США развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к любой непредвиденной ситуации. Комментируя это, Захарова указала, что "коренные причины нынешней опасной эскалации на Ближнем Востоке связаны с неурегулированностью палестино-израильского конфликта и неспособностью международного сообщества остановить беспрецедентное кровопролитие в секторе Газа". "Это повлекло за собой резкое ухудшение военно-политической ситуации во всем регионе, прежде всего в израильско-ливанском приграничье, районе оккупированных Голанских высот и акваториях Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива", - сказала она. Захарова заметила, что "на новый уровень вышло противостояние между Израилем и Ираном". "Ближний Восток подошел к опасной черте, что чревато дальнейшей неконтролируемой эскалацией, вплоть до большой войны", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20240828/palestina-1968880526.html

https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html

ближний восток

россия

сша

палестина

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в мире, ближний восток, россия, сша, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа