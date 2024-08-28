Захарова прокомментировала штраф журналиста МИА "России сегодня" в Латвии
Захарова назвала штраф Дорофеева в Латвии запугиванием и попыткой зачистки
Журналист медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Дорофеев. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Решение латвийского суда приговорить российского журналиста медиагруппы "Россия сегодня" Владимира Дорофеева к денежному штрафу - это попытка зачистки российского и любого нежелательного медиаприсутсвия, запугивание собственного населения и всех, кто посмеет усомниться в правильности политики Латвии и Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее суд приговорил Дорофеева к штрафу в 14 тысяч евро, посчитав, что он нарушил санкции ЕС. В 2014 году Евросоюз ввел персональные санкции против гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева. При этом ни медиагруппа, ни её проекты Baltnews и Sputnik, ни сотрудничающие с ними журналисты не находились под санкциями. Санкции против медиагруппы были введены в 2023 году, когда Дорофеев и другие журналисты уже не готовили материалы для "России сегодня".
"То, что сейчас делают и чем занимаются латвийские власти и их репрессивный аппарат - это даже не зачистка информационного поля, российского или любого нежелательного для Риги медиаприсутсвия - мне кажется, они уже искоренили любое инакомыслие. Это сведение счетов с неугодными журналистами и показательное запугивание собственного населения... Это попытка поставить под тотальный контроль жителей страны методами жесткой политической цензуры. И мне кажется, это уже превратилось в идею-фикс латвийского режима", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова также заявила, что приговор Дорофееву - это очередное показательное действо предостережения всем тем, кто посмеет усомниться в правильности политики, проводимой Латвией и Западом в целом, и поделиться своими мыслями с другими.
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