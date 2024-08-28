https://ria.ru/20240828/zadezhanie-1968882785.html

В Мариуполе задержали женщину за передачу денег для терактов

В Мариуполе задержали женщину за передачу денег для терактов - РИА Новости, 28.08.2024

В Мариуполе задержали женщину за передачу денег для терактов

Жительница Мариуполя задержана по подозрению в передаче денег для подготовки терактов по заданию украинских спецслужб, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T07:08

2024-08-28T07:08

2024-08-28T07:08

происшествия

россия

донецкая народная республика

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Жительница Мариуполя задержана по подозрению в передаче денег для подготовки терактов по заданию украинских спецслужб, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "Установлено, что задержанная по заданию украинских спецслужб передавала денежные средства отдельным лицам для подготовки террористических актов", - сказали в ведомстве. Женщина дает признательные показания в отношении причастных к террористической деятельности, уточнили в пресс-службе. Все собранные материалы переданы в СУ СК России по ДНР.

https://ria.ru/20240827/zaderzhanie-1968795199.html

https://ria.ru/20240828/obyski-1968877735.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)