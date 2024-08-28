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В Мариуполе задержали женщину за передачу денег для терактов - РИА Новости, 28.08.2024
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07:08 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/zadezhanie-1968882785.html
В Мариуполе задержали женщину за передачу денег для терактов
В Мариуполе задержали женщину за передачу денег для терактов - РИА Новости, 28.08.2024
В Мариуполе задержали женщину за передачу денег для терактов
Жительница Мариуполя задержана по подозрению в передаче денег для подготовки терактов по заданию украинских спецслужб, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:08
2024-08-28T07:08
происшествия
россия
донецкая народная республика
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Жительница Мариуполя задержана по подозрению в передаче денег для подготовки терактов по заданию украинских спецслужб, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР. "Установлено, что задержанная по заданию украинских спецслужб передавала денежные средства отдельным лицам для подготовки террористических актов", - сказали в ведомстве. Женщина дает признательные показания в отношении причастных к террористической деятельности, уточнили в пресс-службе. Все собранные материалы переданы в СУ СК России по ДНР.
https://ria.ru/20240827/zaderzhanie-1968795199.html
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россия
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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мариуполе задержали женщину за передачу денег для терактов

ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в передаче денег для терактов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Жительница Мариуполя задержана по подозрению в передаче денег для подготовки терактов по заданию украинских спецслужб, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР.
"Установлено, что задержанная по заданию украинских спецслужб передавала денежные средства отдельным лицам для подготовки террористических актов", - сказали в ведомстве.
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Все собранные материалы переданы в СУ СК России по ДНР.
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