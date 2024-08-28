https://ria.ru/20240828/yalta-1968940352.html

Пляжи в Ялте открыли для купания

Пляжи в Ялте открыли для купания - РИА Новости, 28.08.2024

Пляжи в Ялте открыли для купания

Пляжи в Ялте на южном берегу Крыма открыты для купания, шторм утихает, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:35

2024-08-28T12:35

2024-08-28T12:35

ялта

янина павленко

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Пляжи в Ялте на южном берегу Крыма открыты для купания, шторм утихает, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "Шторм утихает – пляжи Ялты вновь открыты", - написала Павленко в своем Telegram-канале. По ее словам, температура морской воды чуть выше плюс 26 градусов. "У кого есть возможность – наслаждайтесь последними деньками календарного лета. Всем добра и будьте осторожны на воде даже в штиль", - подчеркнула Павленко.

https://ria.ru/20240809/granitsa-1965294166.html

ялта

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ялта, янина павленко, общество