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Пляжи в Ялте открыли для купания - РИА Новости, 28.08.2024
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12:35 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/yalta-1968940352.html
Пляжи в Ялте открыли для купания
Пляжи в Ялте открыли для купания - РИА Новости, 28.08.2024
Пляжи в Ялте открыли для купания
Пляжи в Ялте на южном берегу Крыма открыты для купания, шторм утихает, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:35
2024-08-28T12:35
ялта
янина павленко
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Пляжи в Ялте на южном берегу Крыма открыты для купания, шторм утихает, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "Шторм утихает – пляжи Ялты вновь открыты", - написала Павленко в своем Telegram-канале. По ее словам, температура морской воды чуть выше плюс 26 градусов. "У кого есть возможность – наслаждайтесь последними деньками календарного лета. Всем добра и будьте осторожны на воде даже в штиль", - подчеркнула Павленко.
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ялта, янина павленко, общество
Ялта, Янина Павленко, Общество
Пляжи в Ялте открыли для купания

Мэр Ялты Павленко сообщила об открытии пляжей в Ялте после шторма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Массандровском пляже в Ялте
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Пляжи в Ялте на южном берегу Крыма открыты для купания, шторм утихает, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Шторм утихает – пляжи Ялты вновь открыты", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, температура морской воды чуть выше плюс 26 градусов.
"У кого есть возможность – наслаждайтесь последними деньками календарного лета. Всем добра и будьте осторожны на воде даже в штиль", - подчеркнула Павленко.
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ЯлтаЯнина ПавленкоОбщество
 
 
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